Thanh niên uống rượu tông thẳng vào bà mẹ đang bế con sang đường khiến 3 người tử vong

Tin tức mới nhất ngày 5/7, sáng cùng ngày Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn tối 4/7.

Hiện trường vụ tai nạn.



Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Công an huyện Chơn Thành, vụ Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Công an huyện Chơn Thành, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h25 tối 4/7 tại km985, quốc lộ 14 (thuộc địa phận ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành). Vụ việc xảy ra giữa người đi xe máy và 2 người đang đi bộ sang đường khiến cả 3 tử vong thương tâm.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe gắn máy mang biển số 93P2-581.97 do anh Phạm Minh Trí (SN 1996, ngụ tại ấp 7, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) điều khiển theo hướng huyện Chơn Thành đi thành phố Đồng Xoài. Đến km985, chiếc xe bất ngờ tông thẳng vào chị Đoàn Thị H. (34 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) đang bế theo con gái 2 tuổi là H.T.A.D đi bộ sang đường.



Cú tông mạnh bất ngờ đã khiến cả 3 người đều bị văng xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng 3 nạn nhân đều đã không qua khỏi.

Chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu và nằm ngang giữa đường, mặt đường có nhiều vết xước kéo dài.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu và nằm ngang giữa đường, mặt đường có nhiều vết xước kéo dài.



Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Chơn Thành cho biết, nguyên nhân tai nạn do chị H. bế con sang đường không chú ý quan sát, còn anh Trí điều khiển xe máy trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn vượt quá quy định.

