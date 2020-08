Châu Âu phát hiện 2 ca tái nhiễm SARS-CoV-2 chủng khác, triệu chứng nhẹ hơn lần đầu mắc bệnh

Ông Marc Van Rant, nhà virus học người Bỉ, tiết lộ, SARS-CoV-2 chủng mới có thể ổn định hơn so với virus cúm nhưng nó đang thay đổi. Ông lo ngại nhiều trường hợp tái nhiễm có khả năng xảy ra.



Bà Marion Koopmans, dù đã có nhiều xét nghiệm giải mã di truyền xác nhận các bệnh nhân tái nhiễm SARS-CoV-2 với chủng khác nhưng nhà virus học hàng đầu ở Hà Lan cho rằng khả năng này có thể không xuất hiện thường xuyên.



Được biết, hai bệnh nhân trên đều xuất hiện triệu chứng nhẹ trong lần mắc bệnh đầu tiên và không nhập viện. Những người này có thể không có đủ kháng thể chống lại virus đã đột biến.



Trước đó ngày 24/8, Hồng Kong xác nhận một ca tái nhiễm COVID-19 sau hơn 4 tháng khỏi bệnh. Đó là người đàn ông 33 tuổi, mắc COVID-19 lần 1 vào hồi tháng 3. Sau đó anh này từng đến Tây Ban Nha và có qua Anh. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính sau khi trở về Hong Kong vào ngày 15/8.



Trước khi phát hiện dương tính lại với SARS-CoV-2, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh. Nghiên cứu của Khoa Vi sinh thuộc Đại học Hong Kong khẳng định bệnh nhân này tái nhiễm SARS-CoV-2 với một chủng virus khác lần đầu.

Lần thứ hai mắc bệnh, ông cũng chỉ có triệu chứng nhẹ. Đây được coi là ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới sau gần một năm dịch bệnh xuất hiện. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn thận trọng vì cho rằng cần bằng chứng rõ ràng hơn.



Nhà virus học người Bỉ Marc Van Rant nói: "Virus đột biến có nghĩa là vaccine tiềm năng sẽ không tồn tại mãi mãi, trong 10 năm, thậm chí dưới 5 năm. Chúng ta có thể phải quên đi khả năng miễn dịch cả đời với chủng virus gây bệnh hô hấp này".

