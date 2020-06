8 lý do chứng tỏ việc nộp hết lương cho vợ là quyết định hoàn toàn đúng đắn

Đây chính là những lý do chứng tỏ việc đưa lương cho vợ là điều mà các ông chồng nên làm nhất.

Phù hợp với quan niệm truyền thống: Thường thì theo quan niệm truyền thống sẽ là chồng làm chủ bên ngoài, vợ làm chủ trong nhà. Do đó, chồng phải đưa tiền thì vợ mới có thể quán xuyến được mọi việc trong nhà. Hơn nữa, mục đích kiếm tiền của đàn ông chẳng phải là để cho gia đình hay sao? Vậy thì việc đưa lương cho vợ chính là một lẽ đương nhiên.



Giúp xây dựng kế hoạch tốt hơn: Là vợ chồng thì không nên phân chia tiền anh tiền tôi, tiền phải đổ về một mối. Bởi vậy nên hợp lương của vợ và chồng lại với nhau.

Ảnh minh họa.



Phụ nữ quản lý tiền bạc tốt hơn đàn ông: Thông thường đàn ông chỉ lo chuyện lớn, chuyện nhỏ nhặt trong gia đình thường do phụ nữ xử lý. Vợ cũng hường tinh tế, nhạy cảm và biết sắp xếp tính toán hơn. Họ biết nên tiêu gì, mua gì, làm thế nào có thể chi tiêu và tiết kiệm hợp lý.

Ảnh minh họa.



Là biểu hiện của sự tôn trọng phụ nữ: Người phụ nữ khi lấy chồng là phó thác tất cả cho người đàn ông ấy, hạnh phúc hay khổ đau đều phụ thuộc vào điều này.



Phòng ngừa bất trắc: Việc đưa tiền cho vợ giữ gìn và tiết kiệm có thể đối phó với những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn như tai nạn xe cộ, bệnh tật, ốm đau...



Giúp giảm bớt những mâu thuẫn trong gia đình: Chồng giữ tiền riêng quá nhiều sẽ khiến vợ nghi ngờ anh có thú vui bên ngoài. Việc này cũng sẽ dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã của cả hai. Ngược lại, nếu đưa tiền cho vợ, cô ấy vừa giúp bạn quản lý tài chính, lại có thể đưa ra những lời khuyên chi tiêu hợp lý.

