Chi 1,5 triệu bảng cho mỗi phút đá tại Serie A của Amad Traore, MU muốn gì?

Amad Diallo Traore sinh ngày 11/7/2002 tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Cậu bắt đầu chơi bóng tại CLB Boca Barco trong một thời gian ngắn rồi chuyển tới Atalanta vào năm 2015.

Tại Italia, Amad Traore tỏ ra là một tài năng không đợi tuổi. Cậu thậm chí đã được Atalanta cho thử sức tại giải U19 khi mới... 14. Những bàn thắng của Amad Traore đã giúp các đội trẻ của Atalanta gặt hái được nhiều thành công, tiêu biểu là 2 chức vô địch Italia dành cho lứa U17 ở 2 mùa gần nhất.

Ngày 27/10/2019, Amad Traore ra mắt đội 1 của Atalanta trong trận gặp Udinese tại Serie A. Cầu thủ đeo áo số 79 đã vào sân ở phút 79, và chỉ 4 phút sau đã ghi bàn trong thắng lợi 7-1 của đội bóng thành Bergamo.

Với pha lập công kể trên, Amad Traore trở thành cầu thủ sinh năm 2002 đầu tiên ghi bàn tại hạng đấu cao nhất của Italia.

Sau chiến công ở trận đấu với Udinese, Amad Traore được vào sân thay người thêm 2 lần nữa tại Serie A. Tính tổng cộng, cậu nhóc đến từ Bờ Biển Ngà đã có 24 phút thi đấu tại giải VĐQG từng được xem là khốc liệt nhất thế giới.

Ngày 11/12/2019, Amad Traore được thưởng thức bầu không khí Champions League khi được ngồi trên băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu Shakhtar Donetsk.

Ngày 5/10/2020, MU bất ngờ trả cho Atalanta số tiền lên tới 37 triệu bảng (tính cả phụ phí, nguồn Goal.com) cho Amad Traore. Tính bình quân, Atalanta thu về 1,5 triệu bảng cho mỗi phút mà Amad Traore đã ra sân tại Serie A.

Tại sao MU lại chi đậm đến như vậy cho một cầu thủ mới 18 tuổi và danh tiếng kém xa các thần đồng khác như Ansu Fati của Barca hay Jadon Sancho của Dortmund, mục tiêu mà MU theo đuổi mãi vẫn chưa bắt được?

Tuy vẫn bị xem là cầu thủ chưa trưởng thành, Amad Traore lại được MU đánh giá cao ở tiềm năng. Một số nguồn tin cho hay, MU đã theo dõi “Messi mới” từ 4 năm trước.

Lẽ ra Parma mới là đội bóng có được chữ ký của Amad Traore ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Parma đang đàm phán để mua Amad Traore thì MU nhảy vào. Atalanta lập tức thay đổi thái độ với Parma và bán vội Amad Traore cho MU. Do chưa có giấy phéo lao động tại Anh, phải đến tháng 1/2021 thì Amad Traore mới đến với sân Old Trafford.

Amad Traore có điểm giống với Jadon Sancho, đó là cùng chơi bên cánh phải. Khác biệt là Amad Traore thuận chân trái, do vậy rất thích đâm vào trong để dứt điểm.

Kỹ năng qua người của Amad Traore rất tốt, thế nên mới được nhiều người ví là “Messi mới”. Thể hình của Amad Traore cũng tương đối giống siêu sao người Argentina, với chiều cao chỉ 1m73.

Amad Traore rất có triển vọng, nhưng còn phải gọt giũa rất nhiều. Một trong những điểm bị đánh giá thấp nhất ở Amad Traore, đó là hay đi bóng theo kiểu “đâm đầu vào bụi rậm”. Amad Traore quá tự tin với kỹ thuật và tốc độ của mình nên thường chọn giải pháp khó nhằm tạo ra đột biến, thay vì thực hiện một đường chuyền đơn giản cho đồng đội.

Có thể là do Amad Traore vẫn còn non nên chưa thành công nhiều với lối đá mạo hiểm ấy. Nhưng một khi Amad Traore đủ trưởng thành, đối thủ chắc chắn sẽ rất mệt với cầu thủ này.

Nên nhớ rằng hồi còn trẻ, Cristiano Ronaldo cũng liên tục bị chỉ trích vì lối đá quá rườm rà, để rồi vươn mình thành chủ nhân của vô vàn những danh hiệu.

Những pha bóng ấn tượng của Amad Traore

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Liverpool đón thêm cú sốc khác về thủ môn Alisson Becker