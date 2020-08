Tại sao ông Park lại phản ứng như “Bão số 4” khi nghe một câu hỏi?

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 6: Chuột thoát chết ngoạn mục dù bị cả rắn và đại bàng săn đuổi

Rắn và đại bàng vốn là 2 loài khắc tinh của chuột, bị 1 trong 2 loài thiên địch này nhắm tới thì chuột khó mà có thể chạy thoát. Ấy vậy mà chú chuột trong clip dưới đây đã làm được điều tưởng chừng như không thể.