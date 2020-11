Tại sao phụ nữ ngoại tình khó dứt? - Câu chuyện đằng sau những đổ vỡ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Nhóm thanh niên đi xe máy mang theo vũ khi đuổi chém nhau ngay giữa trung tâm thủ đô

Clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đi xe máy mang theo nhiều vũ khi sắc nhọn đuổi chém nhau vào lúc sáng ngày hôm nay (23/11) trên đoạn đường Lê Duẩn giao với Trần Nhân Tông (Hà Nội) khiến dân tình kinh hãi.