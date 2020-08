Tại sao tháng 7 có nhiều âm khí?

Tháng 7 âm lịch năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/8/2020. Đây được xem là ngày mở đầu tháng cô hồn , là ngày ma quỷ trở về dương thế, âm khí, xui xẻo bủa vây cuộc sống của người trần. Vì thế mọi việc làm trong tháng này đều rất cần sự cẩn trọng, kiêng cữ.

Vậy tại sao tháng 7 nhiều âm khí? Theo tập quán văn hóa truyền thống, tháng 7 vong hồn trở về dương thế nhiều mang theo âm khí lạnh lão không tốt cho con người.

Nhưng dưới góc nhìn từ bộ môn Lý học, Âm Dương ngũ hành tức là bộ môn nghiên cứu về các vấn đề tương tác của vũ trụ và trái đất lên cuộc sống của con người thì tháng âm lịch hoàn toàn không liên quan tới vong, ma và thế giới của những người đã khuất.

Hoàng đạo mặt trời và hiện tượng thời tiết giao mùa giữa tháng 6 âm và tháng 7 âm

Theo góc nhìn này, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian vị trí của Trái Đất quay theo quỹ đạo quanh Mặt trời ở gần vị trí gần xa nhất những ngày lễ, tết của chúng ta lại dựa vào nền tảng của Lý học, tức là hệ thống lịch Can chi.

Tháng 7 âm là tháng thứ 9, tính từ tháng 7 ( người Việt xưa tính đầu năm là vào tháng 11 âm lịch). Vì thế theo chu kỳ Cửu cung, tháng 7 âm lịch tinh nhập trung cung Hà Đô, tương ứng với độ số 10 của Thiên Can Quý thuộc thủy.

Tháng 7 có Thiên can là Âm thủy và thiên can Quý đang quản trung cung. Do vậy, theo Lý học Việt tháng này âm khí rất vượng.

Lý giải thêm một chút, Thiên Can là hình tượng mô tả quy luật tương khắc từ bên ngoài tới Trái Đất và ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy được tháng này có thời tiết mưa lũ khiến cho không khí trở nên ẩm ướt.

Tháng 7 âm lịch, khi cực vượng vào ngày 15 âm thì được coi là khí âm thoát lên từ lòng đất mà xưa kia người cho là thuộc về người cõi âm, tức là ma quỷ.

Cũng chính từ đó mà dân gian quan niệm, tháng 7 âm lịch vong hồn sẽ trở về dương thế. Và chúng theo đạo hiếu của người Việt "uống nước nhớ nguồn" nên ngày Rằm tháng 7 trở thành ngày tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người đã khuất.

Phong tục này nhằm lưu giữ giá trị cốt lõi cho việc kiêng cữ khi chu kỳ Thiên Can kết thúc nhằm tránh đi những tác động xấu khi âm khí quá vượng (mạnh).

Chay chay tháng 7 sẽ giúp tâm trí nhẹ nhàng hơn

Cũng từ nguyên tắc cân bằng Âm - Dương này mà sinh ra tục đốt vàng mã. Đốt vàng mã tức là dùng lửa (dương) để cân bằng âm khí. Đây cũng là cách mà một số cửa hàng kinh doanh ở phố cổ Hội An thường đốt gỗ thơm mỗi buổi sáng khi cửa hàng mở cửa.

Lý giải về việc tại sao tháng 7 âm lịch mọi người thường ăn chay , Giáo sư Đỗ Thanh Hải (người nghiên cứu sâu Khoa học Tâm Thức dựa trên nền tảng kết hợp hài hòa những tinh hoa của tri thức Đông và Tây phương về các lĩnh vực: Khoa học, Tôn Giáo, Tâm linh) cho biết: Xét theo góc độc khoa học tâm thức, tháng 7 âm lịch là tháng giao mùa hạ và thu. Xét theo M - Dương ngũ hành, mùa hạ tượng Hỏa cục, mùa thu tượng Kim cục, tương khắc xung đối cho nên tương khắc m - Dương Ngũ hành tạo biến động Thiên - Địa - Nhân mạnh xảy ra gây mưa, nắng, gió, bão thường xuyên. Điều này khiến tâm lsy con người, nhịp sinh học động vật, thực vật nói riêng thay đổi.

Về khoa học, sự sống của động thực vật nói riêng và vạn vật nói chung đều tồn tại theo hai dạng Sóng - Hạt ( m - Dương). Tất thảy đều tuân theo quy luật Sanh/Trợ/Khắc/Dị/Diệt (Ngũ hành).

Xét riêng tính tương hành tương tác giữa Con người/Trái đất/Hệ mặt trời cũng đều là tính chuyển hóa năng lượng Sóng/Hạt, trong thời điểm tháng 7 âm lịch sẽ là chu kỳ tương Khắc/Dị/Diệt. Do đó, sẽ khiến hệ sinh học con người thường ở trạng thái bất ổn, tâm trạng bức xúc, suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến xác suất tai nạn, bạo động xảy ra vào tháng cô hồn cũng sẽ nhiều.

Cũng theo quy luật tự nhiên, cuối hạ thường nóng bức đến tháng tháng 6 âm lịch thì trời chuyển mưa. Tháng 7 âm lịch giông bão thất thường, lá hoa rụng, cây cỏ trơ cành, nhiều dịch bệnh. Nhịp sinh học của động, thực vật bị thay đổi, đó là quy luật tất yếu khiến đám đông bồn chồn, lo lắng.

Bởi vậy, tháng 7 nhiều người ăn chay nhằm giúp cân bằng năng lượng sinh học, giúp nhẹ nhàng tâm trí để tránh các biến động như đã nói bên trên. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, việc ăn chay tránh sát sinh vào tháng 7 còn giúp tạo ra phúc cho bản thân và gia đình

