Hé lộ lý do Tuấn Khỉ đẩy 2 xe máy tang vật xuống kênh nước từ phân tích của điều tra viên

Lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh đã ký cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bắn chết người.

Trong đó, Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự hai tội danh Tàng trữ trái phép vũ khí quan dụng và Chứa chấp tài sản do người phạm tội mà có. Lê Quốc Minh (SN 1993), Lý Văn Mè (SN 1989), Nguyễn Duy Thanh (SN 1999) cùng 15 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Chứa chấp tài sản do người phạm tội mà có và Che giấu tội phạm. Bị can duy nhất là phụ nữ trong vụ án này là Nguyễn Kim Ngân (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi). Ngân bị truy tố về hành vi Che giấu tội phạm.

Riêng Tuấn Khỉ do đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng chức năng khi vây bắt nên ngày 22/4/2020, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.

Một trong những tình tiết đang chú ý trong vụ án này là việc Tuấn Khỉ đẩy 2 chiếc xe máy cướp được xuống kênh nước. Vậy mục đích chính của việc này là gì?

Theo cáo trạng truy tố, 13h ngày 29/1/2020, Tuấn Khỉ đến vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) đánh bạc và bị thua sạch. Tuấn gọi em họ là Lê Quốc Minh về nhà lấy 100 triệu đem đến đánh tiếp. Song lúc này Tuấn xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới nên bỏ về.

Tuấn Khỉ bị tiêu diệt tại nhà hoang

Khoảng 14h cùng ngày, Tuấn quay lại với khẩu súng và bắn chết 4 người. Tuấn cướp 1 xe SH cùng 802 triệu đồng. Sau đó, Tuấn nhờ người giữ tiền và chạy đến xã Trung Anh ( huyện Củ Chi ). Tại đây, Tuấn khống chế anh Trần Ngọc B. rồi để lại 11 triệu đồng cùng xe SH và cướp đi xe tay ga của anh B..

Tiếp đó, Tuấn chạy xe đến khu vực rạch Láng Le (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) rồi đẩy xe xuống rạch nước, bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày, Tuấn cởi trần đi ra đường dùng súng bắn ô tô nhưng may mắn tài xế né được nên chỉ bị thương nhẹ do mảnh kính găm vào người.

Khoảng 15 phút sau, Tuấn đến khu vực cầu Bến Nẩy dùng súng bắn chết anh Vũ Chí T. cướp xe Wave rồi tẩu thoát. Tiếp đó, Tuấn đẩy chiếc xe này xuống kênh Đường Đò (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) và bơi sang bờ bên kia đến một căn nhà hoang lẩn trốn. Đến ngày 14/2, Tuấn bị tiêu diệt tại căn nhà này.

Nói về việc Tuấn đẩy 2 xe máy xuống kênh nước, theo kinh nghiệm của một điều tra viên: Tuấn đẩy 2 xe máy xuống kênh nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy tìm đối tượng.

Trong vụ án này, theo kế hoạch của Tuấn, hắn sẽ tìm người chở và trốn ra Vũng Tàu. Trong lúc ẩn náu, Tuấn được một số đối tượng giúp đỡ tẩu thoát. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Liên quan đến công tác tố tụng trong vụ án, trước đó vào tháng 5/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố 17 bị can và có quyết định truy nã đối với Trần Quốc Đạt. Sau khi Đạt bị bắt, VKSND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2020, Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ điều tra, đề nghị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố các bị can.

