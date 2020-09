Xe Vinfast President là xe gì?

Xe "chủ tịch" Vinfast President hiện đang là chiếc xe nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người trong thời gian gần đây. Vậy xe Vinfast President là xe gì? Tại sao mua xe vinfast president thì được gọi là xe “Chủ tịch”?





Vinfast Presdient là một chiếc xe ô tô được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Vinfast thuộc tập đoàn Vingroup.

Trong đó, Vinfast được biết đến là một nhà máy sản xuất ô tô duy nhất tại Việt Nam có thể làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực tự sản xuất những thành phần cấu tạo chính của một chiếc ô tô như thân vỏ, động cơ. Với khả năng tự sản xuất động cơ và gia công tại chỗ theo tiêu chuẩn cao của châu Âu – VinFast đã sớm khẳng định được vị thế của một nhà sản xuất ô tô độc lập trên thị trường.

Theo nhiều nguồn tin từ nhà sản xuất, chiếc xe Vinfast President chính là bản thương mại của mẫu Lux V8 đã ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show vào năm 2019. Đồng thời Vinfast President cũng là "chiến binh" tiếp theo được VinFast cho ra đời sau thành công của những mẫu xe tiền nhiệm như: Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0.





Hình ảnh chiếc xe "chủ tịch" VinFast President được trưng bày tại đại lý

Chiếc xe Vinfast Presdient này có thiết kế đầy sang chảnh, vừa thừa hưởng những ưu điểm của các dòng xe trước đó, vừa có những điểm nổi bật mà không thể tìm thấy ở dòng xe nào khác. Sự khác biệt đến từ nhiều chi tiết như: hốc gió trên nắp ca pô, lưới tản nhiệt lớn mắt cáo, hốc gió hầm hố kết hợp với 4 ống xả phía sau. Bên trong nội thất được thiết kế cao cấp, hiện đại, được hoàn thiện chỉn chu hơn, một số chi tiết được ốp gỗ, màn hình giải trí tinh tế, khoang nội thất của xe rộng rãi hơn hẳn những mẫu xe trước đó.

Mặc dù vậy những thiết kế này có chút khác biệt so với những hình ảnh được công ty công bố lúc trước. Một số chi tiết được mạ vàng và thiết kế sang chảnh, tinh tế hơn. Được biết đây vẫn chưa là phiên bản cuối cùng của chiếc xe "chủ tịch" này. Chúng ta vẫn sẽ chờ một chiếc Vinfast Presdient hoàn thiện nhất sẽ được ra mắt thị trường trong thời gian tới đây.

Tại sao mua xe Vinfast President thì được gọi là xe “Chủ tịch”?

VinFast President được nhiều người gọi với cái tên nghe rất đặc biệt đó là xe "Chủ tịch". Vậy tại sao lại gọi xe VinFast President là xe "chủ tịch"?

Nội thất bên trong xe

Về cơ bản cũng không có gì quá khó hiểu bởi VinFast President vốn là một chiếc xe cao cấp. Những "ông chủ" thường ngồi ở hàng ghế phía sau và các tính năng dành cho hàng ghế này cũng được thiết kế để dành riêng cho những vị "chủ tịch" này. Dễ nhận thấy nhất là trang bị cửa sổ trời lần đầu tiên có mặt trên xe Vinfast.

Cửa sổ trời của VinFast President đặc biệt ở chỗ nó chỉ dành cho hàng ghế thứ 2, nghĩa là người ngồi ở hàng ghế trước hay hàng ghế thứ 3 đều không được tận hưởng tính năng này mà chỉ có duy nhất vị trí của "Chủ tịch" ngồi mới có thể sử dụng nó. Đây là tính năng vô cùng mới lạ bởi hầu hết các dòng xe trên thế giới đều ưu tiên cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước hoặc cửa sổ trời Panorama cho hàng ghế sau. Đối với các dòng xe SUV cỡ lớn còn có thêm cửa sổ trời cho hàng thứ 3. Riêng Vinfast President chỉ có duy nhất vị trí hàng ghế thứ 2 được trang bị. Trên xe Vinfast President, toàn bộ hàng ghế phía trước và phía sau đều được trang bị các tính năng cao cấp như sưởi, làm mát ghế, massage. Tuy nhiều chức năng hạng sang nhưng 2 ghế trước lại không có bộ nhớ vị trí, vốn là một trang bị khá cơ bản trên xe cao cấp.

Hãng xe này cũng chưa từng tiết lộ bộ ghế trên VinFast President sử dụng loại da gì, nhưng có vẻ đây là loại da cao cấp hơn cả da Nappa trên 2 dòng xe Lux trước đó. Thiết kế ghế ngồi cũng có phần khác biệt so với 2 dòng xe trước dù form mẫu ghế nhìn vẫn giống nhau. Ngoài những chi tiết có phần khác lạ kể trên, người mua xe VinFast President có thể được chọn màu sơn và các chi tiết để mạ vàng. Những tiện nghi bên trong vẫn chưa được Vinfast tiết lộ có được nâng cấp thêm tính năng hay không.

Hiện những chiếc xe SUV VinFast cao cấp này đang được trưng bày tại đại lý và chưa bán chính thức trên thị trường và dự kiến sẽ cho ra mắt trong tháng 9. Người mua nếu muốn đặt trước cho mẫu xe này phải trả trước tối thiểu 100 triệu đồng, cao hơn mức đặt cọc so với những mẫu xe trước đó.

Rất có thể đây sẽ là phiên bản tiêu chuẩn có giá bán hấp dẫn hơn để dễ tiếp cận người tiêu dùng. Phiên bản President mạ vàng VinFast công bố trước đó sẽ là bản đặc biệt sản xuất giới hạn với nhiều nâng cấp Luxury hơn ở bên trong bên cạnh các chi tiết mạ vàng bên ngoài với giá cao ngang hàng BMW X7 hay Lexus LX570...

Xe VinFast President được mạ vàng ở nhiều chi tiết máy

Bên cạnh vẻ ngoài sang trọng, thiết kế thể thao trên xe chủ tịch VinFast President cũng nhằm đồng bộ với động cơ V8 6.2 lít hút khí tự nhiên của xe. Dự kiến, sau khi ra mắt đây sẽ là một trong những chiếc SUV mạnh mẽ nhất tại thị trường xe Việt.

Hiện chiếc xe VinFast President đã được VinFast bán với mức giá là 4,6 tỉ đồng, sản xuất số lượng giới hạn ban đầu khoảng 500 xe. Hãng xe của Việt Nam đặt kỳ vọng VinFast President có thể cạnh tranh phân khúc SUV hạng sang với những Lexus LX570 hay BMW X7.

Mổ xẻ nội thất xe VinFast President - Xứng tầm SUV đầu bảng?



Theo Phương Hoa/SKCĐ