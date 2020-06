Tài tử 26 tuổi hiếp dâm cụ bà 70 khiến nạn nhân gãy xương eo chỉ vì muốn `chứng minh mình quyến rũ`

Theo thông tin từ Sina, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) mới đây đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên 26 tuổi Daisuke Yamauchi do có liên quan đến vụ cưỡng hiếp cụ bà 70 tuổi và trộm cắp tài sản khiến nhiều người phẫn nộ.



Kết quả điều tra cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 26/1. Sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng, người phụ nữ 70 tuổi trở về nhà riêng ở khu chung cư. Daisuke Yamauchi ngay lập tức bám đuôi và lao vào tấn công nạn nhân, giở trò hiếp dâm khi bà đang mở cửa nhà.

Chân dung Daisuke Yamauchi.



Tuy nhiên, nạn nhân đã chống trả kịch liệt, chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ và báo cảnh sát. Trong lúc phản kháng, cụ bà 70 tuổi đã bị Tuy nhiên, nạn nhân đã chống trả kịch liệt, chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ và báo cảnh sát. Trong lúc phản kháng, cụ bà 70 tuổi đã bị gãy xương eo. Còn tài tử 26 tuổi sau khi hiếp dâm không thành đã bỏ chạy, "tiện tay" cầm luôn chiếc ví của nạn nhân trị giá 15 nghìn yên (3,3 triệu đồng) và bên trong có 62 nghìn Yên tiền mặt (13,5 triệu đồng).



Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát xác nhận nghi phạm là Daisuke Yamauchi sau khi xem camera phòng trộm ở khu vực. Khi bị bắt nam diễn viên cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Tuy nhiên, động cơ gây án của tài tử 26 tuổi khiến cảnh sát cũng phải... câm nín. Người này cho biết, thực hiện hành động hiếp dâm cụ bà 70 tuổi là để chứng minh sức quyến rũ của mình. Nam diễn viên nghĩ rằng nạn nhân chắc chắn sẽ đồng ý nhưng không ngờ kết quả ngược lại.

Đối tượng bị bắt giữ và đưa về sở cảnh sát.



Nguyên nhân "khó đỡ" này đã nhận về hàng loạt "gạch đá" từ cộng đồng mạng Nhật Bản. Họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ và hi vọng sẽ có 1 bản án nghiêm khắc cho gã biến thái này.

trên trang mạng xã hội cá nhân như bình thường. danh sách diễn viên mà công ty quản lý. Tuy nhiên, trái ngược với động thái của công ty, tài tử 26 tuổi vẫn chẳng hề hối lỗi khi vẫn chia sẻ trên trang web đồng thời xóa tên người này khỏi công ty quản lý của nam diễn viên Daisuke Yamauchi đã chính thức lên tiếng xin lỗi Hiện tại,



Được biết, Daisuke Yamauchi thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu kịch nói. Có nguồn tin cho biết, người này còn làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi. Đãng lẽ Daisuke Yamauchi sẽ xuất hiện trong vở kịch "Full of Ambiguity World" diễn ra ngày 24/6 tới đây nhưng đã bị gạch khỏi danh sách các nghệ sĩ biểu diễn sau vụ việc này.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ