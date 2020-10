Tài tử Robert Pattinson xuất hiện trên phim trường "Batman" sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19

Robert Pattinson đã được phát hiện đã quay trở lại với thành phố Gotham vào thứ Hai, ngày 12 tháng 10, khi quá trình sản xuất của bộ phim "The Batman" được tiếp tục lần thứ hai sau sự trì hoãn do COVID-19





Dàn diễn viên chính tề tựu đông đủ tại phim trường ở Liverpool, Anh





Nam diễn viên 34 tuổi được paparazzi "tia" thấy đang thực hiện một cảnh quay cho bộ phim do Matt Reeves đạo diễn bên ngoài St. George’s Hall ở Liverpool, Anh. Nữ diễn viênZoë Kravitz cũng tham gia vào vai Selina Kyle / Catwoman, cũng như John Turturro, người đóng vai trùm băng đảng Carmine Falcone.





Robert Pattinson đeo khẩu trang ngay sau khi hoàn thành cảnh quay





Colin Farrell cũng có mặt và người hâm mộ đã có một cái nhìn khác về sự biến đổi đáng kinh ngạc của anh ấy để trở thành kẻ thù không đội trời chung của Batman.





Vào ngày 17 tháng 9, bộ phim "The Batman" đã tiếp tục quay phim sau hai tuần sau ngừng hoạt động vì một thành viên trong đoàn làm phim có xét nghiệm coronavirus dương tính. Người phát ngôn của Warner Bros. cho biết trong một tuyên bố với Variety vào ngày 3 tháng 9. “Một thành viên của quá trình sản xuất "The Batman" đã cho kết quả dương tính với COVID-19 và đang cách ly theo các quy định y tế được chính phủ thiết lập”.





Đoàn làm phim đang làm việc chăm chỉ để kịp lịch ra rạp





Mặc dù công ty chưa bao giờ tiết lộ danh tính thành viên trong đoàn nhiễm virus, nhưng cả hai tạp chí lớn là The New York Times và Vanity Fair đều đưa tin rằng đó là Robert Pattinson. Nam diễn viên Tenet đã không đề cập bất cứ thông tin gì liên quan đến chẩn đoán Sức Khỏe





"The "Batman ban đầu dự kiến phát hành vào tháng 6 năm 2021, nhưng đại dịch coronavirus khiến ngày công chiếu của nó bị dời sang tháng 10 năm 2021. Bộ phim siêu anh hùng gần đây đã tiếp tục chịu cảnh bị lùi lại lần thứ hai sang tận ngày 4 tháng 3 năm 2022.





Hàng trăm paparazzi đã tụ tập trước địa điểm quay của đoàn làm phim Batman





Vào tháng 8, người hâm mộ phim điện ảnh đã không khỏi tò mò khi Warner Bros. tung ra một đoạn giới thiệu teaser bất ngờ cho bộ phim. Với lịch trình quay tiếp tục được xúc tiến, fan hoàn toàn có thể mong đợi một tương lai bộ phim huyền thoại sẽ sớm ra rạp.





Không chỉ "The Batman" mà hàng loạt bộ phim Hollywood cũng đang phải đứng trước nguy cơ lùi ngày công chiếu vô thời hạn sang năm 2021 và có khi là 2022 vì dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ