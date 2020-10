Xót xa hoàn cảnh của tài xế bị đụng dập não, dập phổi trên đường chở bánh cứu trợ miền Trung

Tin tức mới nhất ngày 23/10, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ngày cho biết, đơn vị mới tiếp nhận một trường hợp nhập viện sau tai nạn nghiêm trọng khi đi cứu trợ miền Trung

Bệnh nhân là anh Hoàng Anh Đ. (36 tuổi, trú xóm 1, Diễn My, Diễn Châu, Nghệ An). Sáng 22/10, anh Đ. khi đang trên đường chở hàng cứu trợ miền Trung, khi đi qua địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo.

Anh Đ. đang được điều trị tại BV Việt Đức

Cú tông mạnh khiến xe tải của anh Đ. bị lật nghiêng lên trên dải phân cách giữa quốc lộ 1A. Anh Đ. được chở đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, sau đó chuyển ra Bệnh viện Việt Đức . Vụ tai nạn giao thông cũng khiến xe tải của anh Đ. bị hư hỏng nặng.

Tại bệnh viện Việt Đức, anh Đ. được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện đỉnh trái, đụng giập não, giập phổi 2 bên, hiện vẫn chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Hiện tại, anh Đ. dang được điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh 1. Để đưa anh cấp cứu, gia đình đã phải chạy vạy tiền nong khắp nơi.

Chiếc xe gặp nạn khi đi cứu trợ miền Trung. Ảnh minh họa

Được biết, nhà anh Đ. có hoàn cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo. Nhà anh Đ. có 5 người, mẹ đã già yếu và một bên mắc bị hỏng. Anh Đ. làm nghề lái xe còn vợ là giáo viên cấp II.

Vợ chồng anh mới đây vay tiền mua một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng thuê kiếm sống. Trong những ngày nghỉ việc do bão lũ, thấy bà con miền Trung gặp khó khăn, dù gia đình không khá giả gì nhưng vợ chồng anh Đ. vẫn chung tay làm bánh ủng hộ người dân.





Tuy nhiên, trên đường vào miền Trung cứu trợ, chiếc xe anh mua về còn chưa kịp sang tên đổi chủ bất ngờ gặp nạn.



