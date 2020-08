Truy tìm tài xế container tông chết 2 người rồi bỏ trốn trong đêm

Tin tức mới nhất ngày 16/8, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên địa bàn.



Bên cạnh đó, Công an huyện Long Thành cũng trích xuất camera an ninh để truy tìm tài xế xe container (chưa rõ biển số) gây ra vụ tai nạn trên.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo thông tin từ Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 15/8 tại ngã 4 Lộc An (xã Lộc An, huyện Long Thành). Vào thời điểm trên, 2 người đi xe máy mang biển kiểm soát 66M1-493.26 di chuyển trên đường tỉnh lộ 769 hướng về Quốc lộ 51.

Khi đến khu vực ngã tư Lộc An (băng qua Quốc lộ 51) thì xe máy này đã va chạm với xe container chạy hướng Long Thành-Nhơn Trạch. Cú tông mạnh đã khiến cả 2 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị lọt vào gầm container.



Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế container không dừng lại xem xét mà đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm.

Hiện trường vụ tai nạn.



Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1999) và chị Nguyễn Thị Ngọc K. (SN 1992, cùng ngụ Tiền Giang).

