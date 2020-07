Hai thành viên tổ thư ký và tài xế của Chủ tịch TP Hà Nội có liên quan gì tới vụ án Nhật Cường?

Theo Người lao động, ngày 22/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông:

Nguyễn Anh Ngọc (sinh ngày 20-5-1974; trú ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; là Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội),



Nguyễn Hoàng Trung (sinh ngày 27-7-1983; trú ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; là Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, VPUBND TP Hà Nội; là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội)



Phạm Quang Dũng (sinh ngày 16-7-1983; trú ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội; là cán bộ C03 - Bộ Công an).

Từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. Ảnh: Bộ Công an.



Ba bị can cùng bị khởi tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước". Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước Pháp luật

Trước đó, ngày 16/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" liên quan đến thành viên tổ thư ký, tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo Zing.vn, cơ quan công an đã thực hiện việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 cá nhân trên vào chiều 13/7.

Từ tháng 5 tới tháng 11/2019, Bộ Công an lần lượt khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy về 3 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".



Thời điểm bị khởi tố, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc. Cuối tháng 9, Bùi Quang Huy được Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Bộ Công an cũng đề nghị các nước Asean phối hợp để Thời điểm bị khởi tố, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc. Cuối tháng 9, Bùi Quang Huy được Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Bộ Công an cũng đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã , nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.



Tổng giám đốc Nhật Cường được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn với doanh thu hàng ngàn tỉ đồng.



Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".



Liên quan vụ án này, ngoài Bùi Quang Huy, đến nay đã có 25 bị can bị khởi tố về các tội danh khác nhau, gồm "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".



Trong số này có các bị can: Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh…

Your browser does not support HTML5 video. Vụ Nhật Cường Mobile: Khởi tố thêm tội rửa tiền

Xem thêm: Khám xét khẩn cấp đối với hai cán bộ UBND TP Hà Nội

Theo Hà Ly/SKCĐ