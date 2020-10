Tài xế gây tai nạn khiến 6 người thương vong tại Quảng Ngãi đã ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn

Sáng ngày 25/10, tài xế Nguyễn Văn Linh, 30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã ra đầu thú sau khi gây tai nạn khiến 6 người thương vong. Tại sở cảnh sát, đối tượng Linh khai báo do quá hoảng sợ nên hắn đã bỏ trốn suốt đêm qua.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h20 ngày 24/10, tài xế Linh đã lái ô tô lưu thông trên tỉnh lộ 623B, đoạn từ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi , khi đến địa phận thông An Hội Nam 1 thì phương tiện này bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ do ông Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) điều khiển đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô của Linh tiếp tục tông trúng một số người dân rồi lao vào nhà bà Bùi Thị Kim Liên ở ven đường. Vụ tai nạn cũng khiến ông Đinh Văn Trăng (43 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Nguyễn Quốc Thủ (48 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) chết tại chỗ. Còn tài xế ô tô 7 chỗ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ba người khác bị thương là bà Bùi Thị Kim Liên, Bùi Thị Lý, Lê Thị Thi (cùng ở xã Nghĩa Kỳ). Vụ tai nạn cũng khiến một phần ngôi nhà của bà Liên bị sập, ba ôtô và 5 xe máy bị hỏng nặng.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tài xế vi phạm

Video ghi lại hiện trường

Theo Phương Hoa/SKCĐ