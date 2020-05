Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế ô tô lùi xe đâm trúng cột bơm xăng khiến cây xăng cháy dữ dội trong đêm ở Hà Nội 10:14 28/05/2020 Theo một số nhân chứng, chiếc xe ô tô trong lúc lùi vào đổ xăng đã húc trúng cột bơm xăng, khiến lửa nhanh chóng xuất hiện, bùng cháy dữ dội. Rất may, nhân viên cây xăng đã kịp thời khống chế được ngọn lửa.