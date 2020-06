Thông tin mới vụ tài xế ô tô “thó” chùm vải của người bán hàng rong bị đổ xe giữa phố ở Hà Nội

Từ hôm qua đến nay, trên mạng xã hội xôn xao bàn tán về đoạn clip ghi cảnh camera hành trình của một ô tô có ghi lại hình ảnh một nam thanh niên trẻ đang lái ô tô thì bất ngờ dừng lại nhặt một chùm vải của người bán hàng rong bị đổ ra đường.

Theo đoạn clip này, mặc dù người phụ nữ đang gom vải đã đi đến đề nghị trả lại chùm vải nhưng nam thanh niên không trả mà nhanh chóng đóng cửa xe rồi bỏ đi. Theo thông tin trên mạng xã hội , vụ việc xảy ở đoạn đường trên phố Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa.

Clip ghi cảnh nam tài xế hồn nhiên "thó" chùm vải của người bán hàng rong

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là hành động rất đáng phê phán. Nhân cách của nam thanh niên này “có vấn đề”. Thậm chí nhiều người phát ngôn gay gắt trước hành động này.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ nhiều người đã đi tìm danh tính của chủ nhân chiếc ô tô này. Theo nguồn tin từ báo Giao thông , tra cứu dữ liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam thì phát hiện, chủ xe ô tô BKS 29A-883.53 dừng lại để “hôi” vải tên là Nguyễn Kim Th..

Hình ảnh cắt ra từ đoạn clip

Chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú ở X3 Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Chủ xe này dăng kiểm mới nhất vào ngày 17/1/2020, có chu kỳ đăng kiểm 6 tháng. Theo đăng kiểm, đây là xe kinh doanh . Thuy nhiên, danh tính nam tài xế điều khiển xe vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được quan tâm. Nhiều cư dân mạng vẫn đang lục sục danh tính của nam thanh điều khiển xe.

