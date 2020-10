Tài xế say xỉn gây tai nạn, kéo lê xe máy 'phượt' từ Xã Đàn tới Khâm Thiên khiến người dân phẫn nộ

Mạng xã hội chiều nay lại xôn xao khi xuất hiện hàng loạt hình ảnh cùng clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô được cho là đã gây tai nạn, đâm trực diện một xe máy SH. Tài xế này sau khi gây tai nạn đã không xuống xe giải quyết mà ... lái xe kéo lê chiếc xe SH chạy dọc từ Xã Đàn đến Khâm Thiên khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Theo đoạn video chia sẻ cho thấy, chiếc "xe điên" chỉ chịu dừng lại khi đã bị những ô tô và xe buýt khác chặn lại không thể tiếp tục di chuyển. Khi xuống xe, nam tài xế có biểu hiện nghi say xỉn. Một số người dân truy đuổi đã bức xúc lập tức lao vào đánh nam tài xế, tuy nhiên nhiều người dân đã kịp thời ngăn cản.

Một người phụ nữ trên xe "ô tô điên" đã xuống van xin mọi người tha lỗi. Cùng với đó, một cậu thiếu niên cũng liên tục van xin mọi người tha thứ, cháu bé đi cùng cũng xuống xe khóc lóc. Nhiều người cho rằng, nam tài xế "ô tô điên" có nhiều biểu hiện say xỉn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời đảm bảo an toàn cho nam tài xế điều khiển xe "ô tô điên" trước sự bức xúc của người dân.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều cùng ngày, một đại diện Công an quận Đống Đa, (Hà Nội) đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện đơn vị đã nắm tình hình vụ việc và đang tiến hành phối hợp với đội CSGT để làm rõ sự việc.

Clip hiện trường vụ việc ghi nhận tại Xã Đàn - Khâm Thiên

Theo Thùy Dương/SKCĐ