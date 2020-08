Tài xế bất ngờ rút dao đâm khách nhập viện vì... mang lồng chim lên xe taxi

Theo CAND, đến tận khuya ngày 1/8 Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ cho công cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân một tài xế taxi dùng dao đâm khách nhập viện.

Được biết, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Nguyên Thanh (SN 1970, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Sau khi gây án, t ài xế taxi vứt dao và để xe lại, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo chia sẻ từ người nhà nạn nhân, vào khoảng 17h15 chiều 1/8, anh Thanh có gọi một chiếc xe taxi thuộc hãng xe Quyết Tiến để đi từ nhà bố đẻ ở xã Cư Êbur ra trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đó, anh Thanh có mang theo một chiếc lồng chim.

Anh có nói tài xế mở cốp xe để anh cho lồng chim vào. Do tài xế sợ nước trong lồng chim sẽ đổ bẩn xe nên anh Thanh đã hất hết nước đi rồi mới cho đồ vào cốp.

Anh Thanh bị đâm vào lưng.

Báo Người Lao Động dẫn lại lời anh Lê Thanh Toàn (em anh Thanh) cho biết, khi thấy anh Thanh bị đâm đã nhanh chóng chạy từ trong nhà ra. Thấy vậy, tài xế taxi vứt dao và để xe lại, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Vào chùa trộm cắp rồi giết chết sư thầy và phật tử