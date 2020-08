Cận cảnh tài xế thoát chết kỳ diệu khi thanh sắt đâm xuyên nóc ô tô trúng ghế lái lúc xe đang chạy

Thành H.H.D đăng tải một bài viết trên một diễn đàn lớn chia sẻ vụ thoát chết kỳ diệu như trong phim của mình khi đang tham gia giao thông . Bên dưới bài đăng, anh D. chia sẻ một số hình ảnh chiếc xe ô tô bị một thanh sắt đâm xuyên qua trúng ghế lái.

Anh D. viết: “Món quà từ trên trời rơi xuống. Sáng sớm chủ xe đang lưu thông thì rầm 1 cái... Sau đó chủ xe chỉ biết vứt xe ở đấy rồi ra ngoài ăn mừng cho 1 giây thoát chết kì diệu may mắn nhất trong cuộc đời. Tiện đây cho em hỏi trong trường hợp này, chủ xe phải làm gì để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình?".

Thanh sắt đâm xuyên qua ô tô

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội , một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng khẩn cấp trên đường với một thanh sắt đâm xuyên từ nóc xe xuống kính trước của xe. Điều đáng sợ sợ, thanh sắt này xuyên thủng xe ô tô đến vị trí ghế lái, nơi tài xế đang ngồi điều khiển phương tiện.

Theo nguồn tin từ mạng xã hội, thanh sắt này rơi xuống từ công trình xây dựng bên đường. Sự việc xảy ra tại TP Hà Nội. Khi đó có nhiều phương tiện đang lưu thông trên cung đường này.



Một số người dân đi đường chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này đã thể hiện thái độ vô cùng bức xúc. Họ cho rằng, không hiểu quy trình an toàn lao động của công trình này như thế nào mà để một thanh sắt lớn rơi ngay giữa đường trúng phương tiện đang đi lại. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về mạng người.

Người dân kinh hãi và bức xúc về mức độ an toàn lao động của công trình để thanh sắt rơi trúng ô tô

Một số cư dân mạng khi xem bài đăng này đã để lại bình luận “thở phào nhẹ nhẽ” chúc mừng tài xế lái xe đã thoát chết một cách kỳ diệu. Nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ phẫn nộ về an toàn lao động của công trình này.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Rất may đây là xe ô tô kiên cố, và khi đâm vào không gây thương tích cho tài xế lái xe. Nếu khi đó một người đi xe máy hoặc xe đạp qua đúng lúc thanh sắt rơi xuống thì hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý để không xảy ra tình trạng trên nữa”.

Theo Thanh Mai/SKCĐ