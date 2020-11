Tài xế tử vong trong cabin sau vụ va chạm kinh hoàng với ô tô tải đang dừng đèn đỏ

Theo Zing đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 29/11 tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một chiếc xe đầu kéo mang BKS 29H-125.10 lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến đoạn ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải đang dừng chờ đèn đỏ.

Được biết, chiếc đuôi xe tải này mang BKS 77C-086.24, do tài xế là Phan Thành Toàn (48 tuổi; quê thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.



Cú va chạm quá mạnh đã khiến đầu xe kéo bị biến dạng nặng, riêng tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh đã tiến hành phá cửa để đưa tài xế xe đầu kéo ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này tài xế đã tử vong.

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin

Ngay khi nhận được tin báo, CSGT Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân đưa tài xế ra ngoài, tiến hành điều tiết giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn ở khu vực tỉnh Quảng Nam đang có mưa lớn, tầm nhìn hạn chế khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.





Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

