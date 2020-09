Tài xế uống rượu say đâm sập cửa nhà dân và tông vào hàng loạt xe máy dựng trên vỉa hè

Vào ngày 7/9, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng từ đường Từ Văn Tư ra Nguyễn Hội. Theo ghi nhận tài xế là ông Nguyễn Văn Hiền, 57 tuổi, trú tại TP Phan Thiết. Người này đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ trong tình trạng xay xỉn, nồng độ cồn đo được là 1,367 mg/lít khí thở.

Ôtô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy ở TP Phan Thiết

Vụ việc xảy ra khi xe ô tô này đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao sang trái, tông vào 4 xe máy đang dựng trên lề đường. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ đang ngồi trên vỉa hè bị thương. Chiếc xe 7 chỗ tiếp tục lao về phía trước và chỉ dừng lại khi đã tông sập cửa nhà dân.

Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết theo Nghị định 100, mức phạt đối với tài xế Hiền là 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe trong vòng 7 ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế say xỉn lao ô tô vào quán ăn ở chợ đêm khiến 4 người bị thương

Theo Phương Hoa/SKCĐ