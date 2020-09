Dâm tặc đội lốt tài xế xe cứu thương cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19 trên đường tới viện

Ngay sau đó, bệnh nhân trình báo sự việc lên trung tâm chăm sóc COVID-19 và cảnh sát địa phương. Lập tức, cảnh sát mở cuộc điều tra trên diện rộng.

Sự việc cũng lập tức được tình báo đến Bộ Y tế Ấn Độ. Bộ trưởng Y tế Kerala KK Shailaja chia sẻ mình bị "sốc" khi nghe tin. Người đứng đầu Bộ Y tế Ấn Độ đề nghị cảnh sát nhanh chóng có hành động điều tra và xử lý nghiêm khắc đối với kẻ gây án.

Nam tài xế 25 tuổi hiếp dâm nữ bệnh nhân COVID-19 trên đường đưa đến bệnh viện

Bang Kerala là nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Ước tính, số lượng người nhiễm COVID-19 tại đây là khoảng 10.000 trường hợp.

Về vấn nạn hiếp dâm, Ấn Độ đã từng có nhiều biện pháp quyết liệt nhưng vẫn chưa giảm được tình trạng này. Cụ thể, hồi tháng 3/2020, Ấn Độ đã treo cổ 4 người trong vụ cưỡng hiếp tập thể, sát hại nữ sinh trên xe buýt ở thủ đô New Delhi năm 2012.

Tất cả các bị cáo bị buộc tội cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh 23 tuổi, học chuyên ngành vật lý trị liệu. Vụ việc chấn động xảy ra trên một chiếc xe buýt di chuyển trên đường phố.

Sau khi vụ việc xảy ra, một cuộc biểu tình bạo lực để phản đối vụ cưỡng hiếp dã man nói trên tổ chức khắp Ấn Độ, buộc các nghị sĩ tăng cường hình phạt dành cho tội phạm tấn công tình dục. Lần gần nhất Ấn Độ thực hiện biện pháp treo cổ liên quan đến tội phạm tình dục là vào năm 2013.

