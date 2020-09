Kẻ gian đánh thuốc mê để trộm dây chuyền vàng trên xe khách bị tài xế chở thẳng đến đồn công an

Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tạm giữ Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) để điều tra về tội Cướp tài sản. Hòa bị bắt với cáo buộc đánh thuốc mê, trộm dây chuyền trên xe khách.

Trước đó, lúc 13h ngày 25/9, Công an quận Cái Răng tiếp nhận thông tin từ tài xế xe khách chạy tuyến Cà Mau đi Bến Tre thông báo trên xe có một hành khách nam sử dụng thuốc gây mê để lấy trộm tài sản của khách. Theo nguồn tin báo, Hòa đã đánh thuốc mê và trộm của một phụ nữ (60 tuổi, ngụ Cà Mau) 1 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K.



Tài xế Huỳnh Thanh Phong (47 tuổi, ngụ Bến Tre) là người điều khiển chiếc xe khách, sau khi phát hiện sự việc đã trực tiếp chở Hòa cùng các hành khách trên xe tới thẳng trụ sở công an quận Cái Răng.

Theo lời kể của tài xế, 8h ngày 25/9, chiếc xe khách giường nằm do ông điều khiển đi đến địa phận huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để đón khách. Trong số này, đối tượng Hòa lên xe và nằm gần một phụ nữ khoảng 60 tuổi. Trên xe có gần 40 hành khách.



Khi đến Sóc Trăng, Hòa xuống xe mua 3 lon nước yến. Sau đó, ôtô lưu thông hết địa phận tỉnh Hậu Giang. Sau đó, một hành khách trên xe phát hiện Hòa gây mê một phụ nữ ngồi phía trước để trộm dây chuyền vàng.



Theo lời tài xế Phong, khi mọi người trên xe tri hô thì Hòa chối cãi và chống đối. Các hành khách trên xe cãi lý rằng nếu không bị ông ta gây mê thì tại sao nữ nạn nhân ngủ mê man thì Hòa không trả lời được.

Sau đó, những người có mặt đã khống chế đối tượng và tài xế điều khiển chiếc xe tới thẳng trụ sở công an. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Người phụ nữ 60 tuổi trên xe bị gây mê nằm ngủ mê man, sau đó được cảnh sát đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận do không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định sử dụng thuốc gây mê pha vào nước uống để cướp tài sản của hành khách trên các chuyến xe khách liên tỉnh.

Âm mưu của Hòa là mua vé xe khách giường nằm, sau đó quan sát các nạn nhân có đeo nhiều nữ trang rồi tìm cách tiếp cận. Gã thường mua nước uống rồi lấy thuốc ngủ đã chuẩn bị bỏ vào để mời nạn nhân uống.

Khi nạn nhân mê man, Hòa tháo sợi dây chuyền 5 chỉ và dự định xuống xe tẩu thoát. May mắn, hành khách và tài xế phát hiện kịp thời đã đóng cửa không cho Hòa xuống xe và chở thẳng đến cơ quan công an.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip 3 tên trộm dàn cảnh đánh cắp chiếc xe máy của người mua cà phê chỉ trong tích tắc

Xem thêm: Clip 3 tên trộm dàn cảnh đánh cắp chiếc xe máy của người mua cà phê chỉ trong tích tắc

Theo Hà Ly/SKCĐ