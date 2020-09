Hà Nội: Bản án đáng đời cho tên cướp đâm tài xế xe ôm công nghệ 5 nhát tới mức hỏng thận phải

Tài xế Nguyễn Văn Năm 27 tuổi từ Phú Thọ xuống Hà Nội thuê trọ và kiếm việc làm đến nay đã hơn 10 năm. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Nam phải ở với cậu ruột và bà ngoại và chỉ học hết lớp 9 rồi xuống Hà Nội đi làm thuê. Nam và cậu thuê chung nhà trọ ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và chạy xe ôm công nghệ từ tháng 4 năm nay. Ra đường từ 7h và trở về nhà 22h, có ngày Nam chở hơn 30 khách. Công việc có thu nhập ổn nhưng Nam không ngờ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chết người chỉ sau vài tuần làm việc.

18h30 ngày 5/5, Nam dựng xe nghỉ trên vỉa hè đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trước cửa quán game, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đen vẫy tay gọi xe "chở anh ra đây cái". Nam gặng hỏi địa chỉ chính xác nhưng người ngồi sau nói không nhớ rõ, sẽ vừa đi vừa chỉ đường. Theo yêu cầu của khách, Nam đi từ Đại Mỗ qua đường Vạn Phúc, Tố Hữu rồi rẽ vào khu đô thị Đô Nghĩa, quận Hà Đông. Đây là đoạn đường rất thưa người qua lại nhưng Nam nghĩ rằng nhiều lần gặp khách ngoại tỉnh quên đường ở Hà Nội nên không đề phòng.

Đến đoạn đường cụt, không có ánh đèn, khách bảo Nam dừng xe. Chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, Nam thấy bị vật nhọn đâm liên tiếp vào lưng và cánh tay. Bất ngờ vì đau đớn Nam nhảy khỏi xe và ngã ra đường.

Vết thương trên người Nam

Tên cướp táo tợn này là Nguyễn Văn Dũng, 33 tuổi đã dùng dao bầu đâm Nam 5 nhát liên tiếp sau đó nhảy cướp xe máy, phóng đi. Nam cố gắng òng tay ra sau, ôm vết thương, bò 128 m ra đường lớn, kêu cứu.

Cậu của Nam nhận được điện thoại trong bàng hoàng và khi tới Bệnh viện thì được tin Nam phải phẫu thuật gấp và có nguy cơ hỏng thận phải. "Bác sĩ nói, thận của Nam bị dao đâm như quả cam bổ đôi rồi, mất rất nhiều máu, cắt bỏ là phương pháp cầm máu duy nhất", cậu của Nam kể.

Trong khi đó, tên cướp sau khi lấy được xe đã lập tức liên lạc với đồng phạm nhờ tiêu thụ. Nguyễn Đình Toản, 26 tuổi, nhận lời dù biết là xe ăn cắp, hẹn gặp Dũng ở Quốc Oai để đi bán, thu 4 triệu đồng. Ngay hôm sau, ngày 7/5, Dũng và Toản bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Hai bị cáo Dũng, Toàn tại tòa

Phiên xét xử 2 bị cáo Dũng và Toàn diễn ra vào ngày 8/9 vừa qua. Dũng là một kẻ thất nghiệp, thường xuyên đi lang thang và có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản , quen Toản trong thời gian ngồi tù chung trại.

Lí do Dũng có hành động man rợ và táo tợn như trên là do hết tiền chơi game nảy sinh ý định trộm cắp. Sau 3 giờ xét xử, Dũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 24 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản . Toản lĩnh 24 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có .

Theo Thanh Thùy/SKCĐ