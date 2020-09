Tài xế xe tải bất ngờ mất lái, húc bay 20 mét dải phân cách rồi lật ngửa vắt ngang đường sắt

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h30 ngày 16/9 trên quốc lộ 1A ngay đoạn dưới chân cầu vượt đường sắt km 270 thuộc địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.





Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin được biết, tài xế là Nguyễn Văn Khương, SN 1993, trú tại huyện Hoài Thanh tỉnh Bình Định điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS 72C - 155.82, đang lưu thông trên đường theo hướng Bắc - Nam, khi xe đi đến vòng xoay ngã ba Yên Lý thì bất ngờ xe lao thẳng sang bên phải đường, đâm vào dải phân cách rồi nằm lật ngửa vắt ngang đường sắt

Xe tải nằm "vắt ngang" qua đường sắt khiến giao thông của tuyến đường này bị ảnh hưởng

Thật may là tài xế chỉ bị thương nhẹ và không có thương vong về người. Tuy nhiên anh Nguyễn Khắc Huy (42 tuổi trú xóm 9 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) là lái xe ôm gần đó đã phát hiện kịp thời và nhanh trí báo cho tổ trực ban chạy tàu ga Yên Lý để thông báo về vụ việc này. Ngay lập tức cả hai đầu ga của tuyến Bắc - Nam đã dừng kịp thời đợi xử lý xong vụ việc mới tiến hành cho chạy tiếp.

Hiện cảnh sát giao thông công an huyện Diễn Châu và các đơn vị có liên quan đã và đang tổ chức cứu viện và nhanh chóng xử lý vụ việc này.

Vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến giao thông đường sắt tại Diễn Châu gần 2 tiếng đồng hồ.

Toàn cảnh hiện trường vụ xe tải vượt đường sắt gây tai nạn ở Nghệ An

Theo Phương Hoa/SKCĐ