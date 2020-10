Sáng 7/10, tái xét xử 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab, cướp tài sản ở Hà Nội

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại vì xuất hiện tình tiết mới. Theo HĐXX, cần phải trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định tư cách của bố bị hại là một trong những người đại diện hợp pháp của nạn nhân Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất một trường CĐ ở Hà Nội).

Sau hơn 3 tháng trả hồ sơ, điều tra hồ sơ bổ sung, TAND TP Hà Nội quyết định tái xét xử vào sáng ngày 7/10. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng ở huyện Văn Chấn, Yên Bái. Cả hai cùng bị đưa ra xét xử về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Giáp và Trường sau khi bị bắt

Khoảng 20h26 cùng ngày, Giáp và Trường đi đến cổng bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thuê anh Nguyễn Cao Sang chạy xe đến khu vực Cổ Nhuế gần học viện Cảnh sát với giá 60.000 đồng.

Khi anh Sang chở 2 kẻ này đến đoạn đường nối với đường Hoàng Quốc Việt, thuộc tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) thì Trường nói đi sai đường rồi bảo anh Sang quay lại.

Thực nghiệm hiện trường vụ án

Khi anh Sang vừa quay lại thì xe chết máy nên dựng chân chống xuống kiểm tra. Lợi dụng lúc nam tài xế sơ hở đã dùng dao đâm nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh Sang pôm vết thương chạy trốn nhưng mới chạy được một đoạn thì gục xuống.

Thấy vậy, Giáp chạy theo đuổi đâm gục anh Sang, nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân . Hậu quả, anh Sang tử vong do sốc mất máu và vết thương quá nặng.

Sau khi gây án xong, Trường và Giáp lấy điện thoại và xe máy bỏ trốn. Vì điện thoại có mật khẩu không mở được nên đã vứt ở trên đường bỏ chạy. Sau 5 ngày bỏ trốn về Yên Bái thì hai kẻ này bị bắt giữ.

Toàn cảnh vụ nam sinh Grab bị sát hại, cướp của