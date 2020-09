Tâm bất biết giữa dòng đời vạn biến: Nữ sinh khiến CĐM cười bò vì hành động này khi kẹt xe

Your browser does not support HTML5 video.

Cãi nhau với bạn trai rồi ra giữa đường nằm ăn vạ, cô gái bị ô tô cán qua người

Đoạn video cho thấy, cặp đôi ban đầu đứng cãi nhau trên vỉa hè, nhưng một lúc sau cô gái liền lao ra giữa đường nằm ăn vạ ai ngờ đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô lao nhanh đâm vào cả 2.