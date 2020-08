Chồng chua xót mang đơn đi `tố` vợ đi nhà nghỉ với đội trưởng quản lý thị trường ở Tiền Giang

Ở một diễn biến liên quan, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cũng đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Hiếu sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có quan hệ bất chính với vợ người khác.

Theo PLO, trước đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông N.T.Tr. (ngụ tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang) về việc: Ông Tr. phát hiện ông Hiếu có quan hệ bất chính với vợ ông, từ đó dẫn đến việc vợ chồng ly hôn.

Ông Hiếu bị tạm đình chỉ công tác vì có quan hệ bất chính với vợ người khác

"Sau nhiều lần theo dõi, đến ngày 25/2, tôi phát hiện vợ đi ăn nhậu cùng ông Hiếu rồi cả 2 đưa nhau vào khách sạn Minh Kiều thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho thuê phòng 208. Sau đó, tôi và người thân ập vào bắt quả tang. Tôi đề nghị lực lượng Công an lập viên bản vụ việc", dẫn lời ông Tr. theo Tuổi trẻ.

Đến ngày 29/5, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có thông tin trả lời nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Tr. là "đúng và đúng một phần" và phải kỷ luật.

Ông Tr. cho biết, việc ông Hiếu là công chức lãnh đạo, là Đảng viên nhưng vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, quy định số 47 của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm, chỉ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng là chưa thỏa đáng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng bắt quả tang vợ quan hệ bất chính với kỹ sư 35 tuổi