Đi nhậu với bạn trai mới quen 1 tuần, bé gái 2k7 bị xâm hại nhiều lần

Ngày 29/8, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với Huỳnh Anh An (18 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu, An và bé gái N.H.P.V (13 tuổi; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) quen biết nhau qua mạng xã hội . Sau khoảng 1 tuần nhắn tin qua lại, đến sáng 21/8, V. đi xe máy đến huyện Phong Điền đến gặp An rồi cả hai tới nhà bạn của An ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền chơi.