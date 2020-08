Chủ tịch TP Bắc Ninh: Công an TP Đã tạm giữ chủ quán Nhắng Nướng chửi bới, bắt khách quỳ xin lỗi

Theo thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh trên báo Tiền Phong: Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ chủ quán Nhắng Nướng H.T. (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Trưa ngày 19/8, lãnh đạo TP cũng đã họp xuyên trưa để xử lý vụ việc.

Hình ảnh cô gái quỳ gối cắt ra từ clip

Còn ông Trần Đức Thiện - Chủ tịch UBND phường Đại Phúc cho biết, sau khi có thông tin về vụ việc thì đã chỉ đạo Công an phường xác minh, làm rõ. Cũng theo ông Thiện, quán Nhắng Nướng H.T. hoạt động nhiều năm trên địa bàn phường. Cơ quan chức năng đã nhiều lần đến kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm nhưng không phát hiện bất thường.

Cũng theo Pháp luật và Bạn đọc, khi trao đổi qua điện thoại, nam chủ quán khẳng định không bắt cô gái quỳ gối mà vị khách tự quỳ xin lỗi vì đã đăng thông tin bịa đặt trên mạng xã hội. Nam chủ quán khẳng định: "Cô ấy tự mang giun sán đến rồi đăng tải lên mạng xã hội. Người thân đã đưa cô này đến xin lỗi và đăng tin xin lỗi lên mạng xã hội nói vì ngu dốt nghe lời kẻ xấu..."

Quán Nhắng Nương H.T. - nơi xảy ra sự việc

Nói về hành vi trên của chủ quán, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Qua nội dung đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội thì thấy hành vi của người đàn ông đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của công dân. Hành vi của người này đã có dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác (quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự).

Trước đó vào tối 18/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip phát trực tiếp tại quán Nhắng Nướng ghi cảnh một cô gái đang quỳ gối. Nguyên nhân sự việc là do cô gái này đi ăn thấy giun sán trong đĩa lòng đã viết bài phản ánh trên nhóm ăn uống ở Bắc Ninh.

Trong đoạn clip, người đàn ông được cho là chủ quán liên tục chửi bới nữ khách hàng. "Trừ khi về quê chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên. Thằng nào xúi mày làm hại tao chứ sao lại làm hại tao? Tao có làm gì hại mày đâu mà đi hất bát cơm của tao? Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…", người đàn ông lớn tiếng nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng TP Bắc Ninh thụ lý.

Clip ghi cảnh cô gái bị quỳ, chửi bới trong quán nướng