Quá đáng sợ: Nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh hành hạ hai nam nhân viên dã man như thời Trung cổ

Tin tức mới nhất ngày 23/11, Zing dẫn lại thông tin từ chỉ huy Công an huyện Yên Phong ( Bắc Ninh ) cho biết, đơn vụ đã tạm giữ hình sự nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung có địa chỉ tại xã Yên Trung vào chiều tối 22/11 để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành nhân viên.

Video: Dân Việt



Theo Theo VTC News, bước đầu xác định nữ chủ quán là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê Quảng Ngãi) có dấu hiệu hành hạ hai nhân viên đang làm giúp việc tại quán là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nam nhân viên xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay



Trên cơ thể của hai nhân viên xuất hiện nhiều các vết bầm tím ở tay, chân và cả mặt. Đáng chú ý, vết thương trên tay phải khâu tận 3 mũi.



Trước đó, báo chí có phản ánh việc hai thanh thiếu niên giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung xuất hiện nhiều vết thâm tím, vết chém trên tay, lưng, răng bị gãy mẻ. Qua tìm hiểu được biết, các em thường xuyên bị bỏ đói, ăn thức ăn thừa của khách ở khu bể nước ngoài trời.

Có vết thương phải khâu 3 mũi



Theo một nam nhân viên, anh được vợ chồng chủ quán đón từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh làm việc từ đầu năm 2020. Khoảng gần một năm nay, chủ quán đập hỏng hết điện thoại, không cho liên hệ về Theo một nam nhân viên, anh được vợ chồng chủ quán đón từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh làm việc từ đầu năm 2020. Khoảng gần một năm nay, chủ quán đập hỏng hết điện thoại, không cho liên hệ về gia đình , ngày nào cũng làm việc liên tục từ 6h hôm trước đến tận 3h ngày hôm sau.



Dù trên người có nhiều vết thương, nhân viên vẫn phải phục vụ, chạy bàn, rửa bát đĩa. Ngoài bị đánh đập bằng chân tay, nam nhân viên còn bị hành hạ bằng chày giã tiêu, bàn chải đinh.

Dấu hiệu bị bạo hành. Ảnh: NLĐ



Đại diện Công An huyện Yên Phong cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã vào cuộc điều tra, tạm giữ hình sự nữ chủ quán, đưa 2 nhân viên giúp việc đến bệnh viện để khám và điều trị cũng như giám định thương tật.



Nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm đúng theo quy định của Nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm đúng theo quy định của Pháp luật . Dù bà chủ quán đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đơn vị vẫn tạm giữ đến khi làm rõ sự việc.



