Tạm hoãn xử vụ 2 cha con “yêu râu xanh” cùng hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ đến có thai

Nạn nhân là em Tuyết (đã đổi tên, SN 2000) bị thiểu năng trí tuệ. Đây là vụ án hiếp dâm từng gây phẫn nộ dư luận trong một thời gian dài bởi nạn nhân và hai đối tượng gây án có mối quan hệ họ hàng gần.

Hai cha con Tâm tại tòa sáng nay

Sau phần kiểm tra căn cước, bị cáo Tâm đề nghị HĐXX cho tạm hoãn phiên xử vì lý do luật sư bào chữa cho hai bị cáo vắng mặt. Sau khi bàn luận, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên xử và dự kiến sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 19/6.

Trong phiên xử hôm nay, luật sư Đỗ Minh Trúc – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Thuận (người bải vệ miễn phí cho bị hại) đề nghị tòa cho xét xử vắng mặt bị hại. Luật sư lý giải, nạn nhân thiểu năng trí tuệ có thể bị sang chấn tinh thần nặng nền khi gặp hai người đã từng cưỡng bức mình. Lý do này được tòa chấp nhận.

Trước đó, ngày 28/5, ông Lê Viết Vịnh – Viện trưởng VKSND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ký cáo trạng chuyển sang tòa cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hữu Thành về tội Hiếp dâm.

Theo nội dung cáo trạng truy tố, ngày 22/5/2019, bà L. (mẹ Tuyết) đến Công an trình báo việc con gái bị bố con ông Tâm (họ hàng gần) hiếp dâm từ cuối năm 2018 dẫn đến có thai.

Cơ quan Công an vào cuộc điều tra xác định, lợi dụng gia đình đi vắng và chị Tuyết bị thiểu năng trí tuệ nên bố con Tâm đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Dù đã 20 tuổi nhưng chị Tuyết vẫn chỉ thích chơi gấu bông

Đến tháng 5/2019, thấy con gái có biểu hiện lạ, bà L. đưa con đến Trung tâm y tế kiểm tra thì phát hiện con gái đã có bầu 25,5 tuần. Khi về nhà, chị L. gặng hỏi thì con gái nói bị bố con Tâm làm chuyện người lớn.

Tháng 8/2019, chị Tuyết hạ sinh con trai. Theo kết quả giám định ADN, cháu bé là con ruột của Thành. Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa cũng có kết luận pháp y tâm thần chị Tuyết là người hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi, bị bệnh chậm phát triển tâm thần ở mức độ nhẹ.

Còn bà L. Cho biết, từ khi sinh ra chị Tuyết đã chậm phát triển. Đến năm 20 tuổi chị vẫn chỉ như một đứa trẻ 7 – 8 tuổi. Do cuộc sống mưu sinh nên bố mẹ thường để Tuyết ở nhà một mình chơi với gấu bông như những đứa trẻ con hàng xóm khác. Cũng theo tiết lộ của bà L., Tâm là chồng của cô ruột Tuyết.

