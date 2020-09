Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76, tâm nguyện 'Cùng một con đò' vang lên trong lễ tang

Con gái cố nhạc sĩ là chị Phó Khánh Chi tiết lộ đã đưa cha về nhà một tháng trước và mới trở lại bệnh viện 1 tuần nay khi tình hình chuyển xấu.



Một thời gian trước, cố nhạc sĩ từng nói nguyện vọng, nếu ông mất, ông muốn giai điệu ca khúc Cùng một con đò vang lên trong lễ tang.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông từng là học sinh giỏi Toán của mảnh đất Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Năm 1962 - 1965 ông là sinh viên khoa Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội.

Đến năm 1966, thầy giáo Toán đưa ra quyết định táo bạo nhất cuộc đời khi thi vào trường Âm nhạc Việt Nam nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với kết quả khiến bao người nể phục.



Tên tuổi của ông gắ liền với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly...



Phó Đức Phương là nhạc sĩ luôn tìm tòi, khai thác những tinh hoa trong âm nhạc dân gian của từng vùng, miền để đưa vào tác phẩm. Ông còn viết nhạc cho hàng chục bộ phim như: Những đứa con, Trăng rằm, Lưu lạc, Giông tố... và viết nhạc cho nhiều vở sân khấu như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nguồn sáng trong đời. Tôi và chúng ta, Nghêu sò ốc hến, Thầy khoá làng tôi, Rừng trúc...



Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết cho hoạt động bản quyền âm nhạc trong thời gian giữ chức giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Sau khi thôi chức năm 2018, ông tập trung sáng tác và hoạt động nghệ thuật. Ngoài các sáng tác nổi tiếng, Phó Đức Phương cũng được biết đến là người quyết liệt trong việc bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc cho các nhạc sĩ.

Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân.

