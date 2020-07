Tâm thư của Quang Vinh gửi khán giả giữa làn sóng chỉ trích

Vì hành động ngồi lên san hô trong lúc ghi hình, ca sĩ Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của khán quả. 2 nghệ sĩ đã phải nhận hàng loạt "gạch đá" của cư dân mạng vì thiếu hiểu biết, làm tổn hại nghiêm trọng đến san hô.

Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh trong Quang Vinh đi Việt Nam

Liên quan đến lùm xùm này, mới đây, ca sĩ Quanh Vinh đã chính thức lên tiếng. Giọng ca Miền cát trắng đã đăng tải lên trang cá nhân bức tâm thư xin lỗi của mình:

"Chào các bạn khán giả, những nhà hoạt động môi trường. Ngày 2/7, sau khi lên sóng tập đầu tiên của chương trình Quang Vinh đi Việt Nam, Vinh đã nhận được thông tin phản hồi từ các bạn trong các tổ chức hoạt động môi trường và điển hình là Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thuộc nhóm Cứu hộ sinh vật biển hoang dã SASA (SST).

Sau khi tiếp nhận thông tin Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải Dương Học để tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, và loại bỏ những phần nội dung tác động lên san hô và sinh vật biển khu vực lặn khỏi nội dung video.

Đây là bài học kinh nghiệm quý giá đối với Vinh và Vinh luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng nội dung để đưa ra những thông tin hữu ích cho cộng đồng. Xin lỗi mọi người về những sai sót. Vinh chân thành cảm ơn".

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video có hành động được cho là phá hoại san hô

Được biết, Quang Vinh đi Việt Nam là một dự án video Youtube của nam ca sĩ với chủ đề du lịch xuyên Việt. Theo dõi chương trình, người hâm mô có thể theo Quang Vinh và các khách mời đi khám phá các miền đất mới và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực,...

Tuy nhiên, trong tập về chuyến du lịch tại đảo Phú Quốc, cũng là tập đầu tiên của seri này, Quang Vinh cùng với khách mời Phạm Quỳnh Anh đẫ nhận về vô vàn chỉ trích vì đã ngồi và dẫm lên san hô. Không những vậy, trước đây Quang Vinh từng tham gia cải tạo rạn, phục hồi rạn san hô ở Nha Trang nên khán giả cho rằng hành động ngồi lên san hô của anh là không thể chấp nhận.

Thậm chí, một tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận cũng lên án hành động của nam ca sĩ:

"Là người nổi tiếng và thường xuyên đi du lịch như ca sĩ Quang Vinh, thậm chí anh từng chia sẻ trong một video khác đã tham gia trồng san hô, thì phải nhận thức rõ những hành động vừa rồi tại Phú Quốc đã xâm hại nghiêm trọng san hô như thế nào. Có thể hai nhân vật ở đây (Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh) chỉ là nạn nhân của tour du lịch này, nhưng không thể bao biện cho sự thiếu hiểu biết”.

Theo một số thông tin, loại san hô mà Quang Vinh và ê-kíp bị tố phá hoại có tên Porites.



Xem thêm: Hé lộ mức án gã bạn trai cũ phải nhận sau hơn 7 tháng cố ca sĩ Goo Hara qua đời

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ