Tăm tia xu hướng thời trang trong "Ice Cream" của BLACKPINK: Đáng yêu thật nhưng vẫn thừa sang chảnh

BLACKPINK không chỉ được biết tới với thứ âm nhạc gây nghiện mà gu thời trang của nhóm cũng được xếp vào level "thượng thừa". Các fan thường xuyên săn đón, tìm kiếm các mẹo thời trang của BLACKPINK, và lần này với sự xuất hiện mới mẻ của họ cho "Ice Cream" có sự góp mặt của Selena Gomez, các cô gái trông vẫn "đỉnh" như thường lệ.

Phong cách thời trang cực sắc màu và ngọt ngào của BLACKPINK.

Trong MV lần này, BLACKPINK đã mang đến một sự rung cảm tươi mới và sôi nổi trái ngược với cá tính mạnh mẽ thường thấy của họ. Điều này có nghĩa "Ice Cream" là một tổ hợp tất cả những loại trang phục, phụ kiện hợp thời trang nhất, nữ tính nhất từng thấy và các fan đang phát cuồng vì điều đó! Dưới đây là những thông tin chi tiết về trang phục trong video âm nhạc của họ mà chúng ta có thể lấy cảm hứng từ đó.

Phụ kiện "tông xuyệt tông" của Jisoo

Tìm cách phối hợp giữa tông màu quần áo và phụ kiện là một cách tuyệt vời để trông sang trọng và hợp mốt hơn. Điều này sẽ tạo cho người đối diện cảm giác gu thời trang của bạn đồng nhất và gọn gàng thay vì một "mớ hỗn độn" mỗi thứ một chút.

Jisoo diện đồ đen mà vẫn đáng yêu lạ với loạt phụ kiện cực cute.

Băng đô và túi đeo thắt lưng trái tim của Jisoo được làm từ cùng một chất liệu vải dạ và cô ấy thậm chí còn kết hợp bông tai của mình với tông màu lạnh để nổi bật trên nền "hường phấn" nhưng không quá lệch tông.

Concept cherry được Jisoo vận dụng xuyên suốt phân cảnh.

Liệu fan có nhận ra những phụ kiện dễ thương "lắc lư" trên đôi boot đen cao cổ của cô ấy không? Nó chắc chắn sẽ trở thành một xu hướng vô cùng sáng tạo trong thời gian tới! Một chi tiết nhỏ mà hầu hết mọi người không để ý là cô ấy cũng có trên tay chiếc vòng tay anh đào cực kì đáng yêu, cực matching với chủ đề ca khúc và lời hát mà Jisoo đang ngân nga.

Sơn móng tay thạch của Rosé

Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy móng tay của cô ấy trong cảnh này được sơn màu thạch trendy với họa tiết đám mây. Đây là một trend làm đẹp cho móng tay rất thịnh hành trên toàn cầu và rất phù hợp với concept comeback lần này của BLACKPINK.

Móng tay thạch trendy của Rosé.

Dùng ruy băng hàng hiệu làm Scrunchies như Jennie

Scrunchies bất ngờ có cú comebacl ngoạn mục trong năm nay và phủ sóng toàn cầu khiến mọi cô gái đều phải điên cuồng sở hữu một chiếc. Jennie đã "nâng cấp" chiếc Scrunchies thông thường bằng cách thay thế chiếc vòng tay điển hình bằng những dải ruy băng cỡ đại của Chanel! Đây là cách mà đại sứ Chanel Jennie Kim pr sản phẩm cực đỉnh đúng chất nữ hoàng đồ hiệu.

Scrunchies nâng cấp được thay bằng ruy băng Chanel sang chảnh.

Eyeliner màu sắc sặc sỡ như Jennie

Phong cách make up mắt lần này của Jennie gợi cho chúng ta nhớ đến những giọt nước lấp lánh, và có lẽ đó là điều mà các chuyên gia trang điểm đã làm để khiến đôi mắt của cô nàng trở nên long lanh hơn. Cô ấy được đính những Ngôi Sao nhỏ màu vàng trên mí mắt và "chốt hạ" với đường kẻ mắt màu xanh coban nổi bần bật.

Phong cách make up mắt long lanh tựa vì sao của Jennie.

BLACKPINK = Yêu nữ hàng hiệu

Không hổ danh là con cưng của các thương hiệu thời trang cao cấp, fan có thể tia ngay được các sản phẩm thời trang của cả Dior và Chanel nằm rải rác trong video. Để tăng thêm vẻ sang trọng và diện đồ đúng cô gái vàng của Chanel, Jennie đã lựa chọn dây đai có logo Chanel và trong một phân cảnh khác là một một chiếc túi đeo thắt lưng cũng như một chiếc kẹp tóc cũng của thương hiệu này.

Dây đai Chanel của Jennie

Nhìn kỹ hơn và bạn sẽ thấy chiếc áo vest len của Jennie là một item thuộc BST Chanel cổ điển, và cô nàng tinh ý kết hợp nó với dây chuyền ngọc trai cũng tới từ Chanel.

Jennie "Chanel toàn tập".

Không hổ danh là "con cưng" của Dior thời gian gần đây, Jisoo lựa chọn thắt lưng có logo Dior và lại một lần nữa biến hóa chiếc khăn in logo của Dior thành một chiếc áo croptop cực sexy chuẩn trend hè này. Cuối cùng fan cũng đã thấy Jisoo thử nghiệm phong cách gợi cảm khác biệt so với hình ảnh gái ngoan thường ngày.

Jisoo diejn croptop khăn cực sexy.

Các nhà quản lý thương hiệu Dior sẽ rất vui khi lưu ý rằng Jisoo thực sự đã diện Dior từ đầu đến chân cho diện mạo trong MV này. Từ băng đô nơ xinh xắn, đến trâm cài J’ADORE DIOR trên áo len, thậm chí cả nhẫn và vòng cổ của cô ấy đều là của thương hiệu này!

Jisoo diện Dior từ trên xuống dưới.

Adidas Original tuy không phải thương hiệu thời trang cao cấp nhưng fan cũng đã tia thấy các cô nàng diện váy tennis đôi trong phân cảnh quay tại sân tennis màu hồng cực đáng yêu.

Dàn váy tennis tới từ Adidas.

Sử dụng hóa tiết bướm như Rosé.

Hiện nay, họa tiết bướm đang vô cùng thịnh hành, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên! Rosé sẵn sàng quẩy tung xu hướng này bằng cách chơi trội cùng hình xăm con bướm đính lên mặt như một phần của phong cách trang điểm. Người hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rằng có những họa tiết con bướm trên móng tay cái cũng như vòng cổ của cô ấy.

Họa tiết bướm được Rosé tận dụng tối đa.

Phụ kiện tóc cỡ đại

Phong cách kidult (từ ghép của "kid" (trẻ con) và "adult" (người lớn)) đã "làm mưa làm gió" trong MV lần này và fan cực kì yêu thích điều này. Cả Jennie và Lisa đều có những chiếc kẹp tóc lớn trong khi Jisoo và Rosé trông ngọt ngào với những chiếc băng đô dày và to.

Cả 4 thành viên đều được trang bị phụ kiện tóc cỡ đại.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ