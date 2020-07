Tung trailer và poster mới như phim kinh dị, `tân binh khủng long` ITZY comeback hoành tráng

JYP đã bất ngờ đăng tải hình ảnh và trailer đầu tiên vào lúc 12h đêm qua (theo giờ Hàn Quốc) đánh dấu sự trở lại của "tân bình gà cưng" ITZY. Ca khúc dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 17/8 tới đây và đối đầu cùng chị đại BLACKPINK

ITZY với vô số những thành tích khủng được mệnh danh là “tân binh khủng long” của JYP , ra bài nào là "chất" bài đấy. Ăn cú đúp vừa có thực lực lại vừa có visual, ITZY nhận được rất nhiều sự yêu thích từ dân Hàn lẫn fan Kpop quốc tế. Mới đây MV ca khúc chủ đề "DALLA DALLA" nằm trong single đầu tay cùng tên của ITZY đã chính thức vượt ngưỡng 200 triệu lượt xem sau hơn 496 ngày phát hành. Đây cũng là video đầu tiên của nhóm đạt được thành tích này.

Những thành tích mà "DALLA DALLA" đã đạt được là bước đệm rất lớn cho lần comeback này của ITZY.

Poster cho ca khúc “Not Shy” được fan miêu tả là đem lại không khí của một bộ phim kinh dị miền viễn Tây nước Mỹ với bối cảnh sa mạc, núi non trập trùng và tông màu đen trắng. Thiết kế này bước đầu nhìn vào khiến người xem không khỏi thất vọng vì thiếu đi những yếu tố tạo liên tưởng và khá nhạt nhòa.

Tấm poster của Not Shy bị fan miêu tả là poster phim kinh dị.

Chưa kể xét về tổng thể thì tấm poster này vô cùng thiếu đối xứng với phần tên nhóm trơ trọi ở giữa trong khi những thông tin quan trọng như tên bài hát và thông tin ngày ra mắt thì lại chen chúc ở viền.

May sao trailer cực ngầu đã kéo lại sự kì vọng của fan và bỏ qua mức độ “phèn” của đội thiết kế poster nhà JYP. Trái ngược với hình ảnh tinh nghịch cá tính trước đó, ITZY tái xuất trở thành những chị đại “cool ngầu” cầm súng đốn tim fan. 5 cô nàng như muốn chứng minh khả năng biến hóa đa dạng hình ảnh của mình và không bị bó buộc bởi bất cứ một định kiến nào.

Hình ảnh mới cực ngầu của ITZY.

Trailer "Not Shy" được đầu tư như một bom tấn phim hành động với những màn đọ súng, rượt đuổi nảy lửa cùng sự xuất hiện cực sang chảnh của những tiểu thư cao bồi xinh đẹp. Hình ảnh mới mẻ này của ITZY nhận được rất nhiều lời khen và được dự đoán sẽ là một trong những siêu phẩm đáng chờ đợi của năm 2020 này.





Hiện trailer “Not Shy” của ITZY đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem đủ thấy sức nóng của “tân binh khủng long”. Hãy cùng theo dõi những cô nàng xinh đẹp ITZY vào ngày 17/8 tới đây nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ