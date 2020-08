Tân binh Kostas Tsimikas `Roberto Carlos Hy Lạp` của Liverpool đặc biệt đến mức nào?

Để có được chữ ký của hậu vệ trái đến từ Olympiacos, Liverpool đã phải trả số tiền 11,7 triệu bảng. Tsimikas sẽ là dự bị cho Andrew Robertson, cầu thủ được mua về cách đây 3 năm với mức phí chuyển nhượng thậm chí còn thấp hơn của tân binh 24 tuổi.

Tại Anfield, Tsimikas sẽ lĩnh mức lương 50.000 bảng/tuần. Một khoản thu nhập không quá lớn so với mặt bằng chung của Liverpool, nhưng rất đáng kể với một cầu thủ mới 3 lần khoác áo ĐTQG và hầu như chưa được ai biết đến.

Tsimikas đã chính thức gia nhập Liverpool



Cái lợi lớn nhất dành cho Tsimikas khi gia nhập Liverpool không phải tiền bạc, mà là cơ hội phát triển sự nghiệp. Sau khi gây ấn tượng trên hành trình đoạt chức vô địch Hy Lạp cùng Olympiacos mùa giải vừa qua, Tsimikas bước vào một thử thách lớn hơn với đội bóng đã giành được những danh hiệu cao quý nhất trong thời gian gần đây.



Và theo đánh giá của HLV Jurgen Klopp, Tsimikas - có anh trai là fan cuồng của đội chủ sân Anfield - hội tụ đủ điều kiện để thành công tại một trong những CLB lớn nhất hành tinh như Liverpool, tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League.



“Chúng tôi đã quan sát Kostas từ rất lâu và tôi cảm thấy rất ấn tượng với cậu ấy. Kostas có một tinh thần thi đấu vô cùng mạnh mẽ, không e ngại trước bất kỳ đối thủ nào, không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là phẩm chất quan trọng nhất mà Liverpool đang có vào lúc này”, Klopp phát biểu.



Chiến lược gia người Đức không “nói bừa” về Tsimikas.Thống kê ở mùa giải 2019/20 cho biết, bình quân mỗi trận Tsimikas thực hiện 3,1pha chạy nước rút gần hết chiều dọc sân. Robertson, cầu thủ được xem là “điên rồ” nhất của Liverpool, vẫn kém Tsimikas khi chỉ có trung bình 3 pha nước rút cự ly dài tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

So sánh các chỉ số, Tsimikas đều hơn Roberton

Bảng so sánh dưới đây cho thấy Tsimikas hơn Robertson về mọi mặt trên đấu trường Cúp châu Âu mùa vừa qua, từ kiến tạo (1 so với 0), tắc bóng (3,4 - 1,7), can thiệp (2,1 – 0,9), đường chuyền nguy hiểm (1,3 – 0,7)và đi bóng thành công (1,7 – 0,4).



Nhìn khắp cả giải đấu cao nhất nước Anh mùa 2019/20, chỉ có 2 người gồmKyle Walker của Man Cityvà Ben Chilwell của Leicester (trung bình 3,8) là vượt được “Roberto Carlos Hy Lạp”ở khả năng “vít ga”.



Tsimikas cũngtỏ ra vượt trội ở các khía cạnh khác, từ tạt bóng đến rê bóng.Tsimikas có sốpha đi bóng qua người thành công cao nhất (14) tại vòng bảng Champions League 2019/20, dù Olympiacos phải đối đầu với Bayern Munich và Tottenham.



Liverpool trong kỷ nguyên của ông chủ John W. Henry và HLV Klopp không mua cầu thủ dựa vào danh tiếng, mà hoàn toàn xuất phát từ các chỉ số chuyên môn.Họ đã thành công với trường hợp của Roberton, Mohamed Salah hay Fabinho, và rất có thể cả KostasTsimikas, cầu thủ chỉ mặc chiếc áo số 21 tại cả Olympiacos lẫn Liverpool.



