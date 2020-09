Tân binh Ruben Dias của Man City có cô bạn gái “không phải dạng vừa đâu”

Không chỉ đơn thuần là chân dài mặt đẹp như phần lớn các nàng WAGs khác tại Ngoại hạng Anh, April Ivy còn sở hữu cả tài năng đặc biệt. Cô gái 21 tuổi này là một ca sĩ nổi danh tại quê nhà.

Năm 2016, April Ivy cho ra đời ca khúc “Be OK”. Bài hát nằm trong album “game.of.love” này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Bồ Đào Nha.

Ngoài “Be OK” như một lời chúc dành cho hành trình mới trong sự nghiệp của bạn trai Ruben Dias, April Ivy còn sở hữu hàng loạt bài hát ăn khách khác như "Unstopabble", "Tell Me Baby", "Habits"…

Nàng ca sĩ nhạc Pop sinh tại Lisbon có tên thật là Mariana Goncalves. Cách đây 2 năm, chủ nhân của “Be OK” bắt đầu sánh đôi cùng chàng hậu vệ hơn mình 2 tuổi.

Ruben Dias tất nhiên là vô cùng tự hào với cô bạn gái xinh đẹp, lại biết chơi guitar từ năm lên 9. Về phần mình, April Ivy cũng rất ủng hộ bạn trai trong quyết định chuyển tới Man City.

“Lên đường nào!”, đó là những gì April Ivy đã viết trên trang cá nhân sau khi Ruben Dias đạt thỏa thuận gia nhập đội bóng hàng đầu của Premier League.

Các CĐV Man City có thể chưa được chứng kiến khả năng đá bóng của hậu vệ cao 1m87. Tuy nhiên họ không phải chờ lâu để thưởng thức vẻ đẹp cũng như giọng ca ngọt ngào của April Ivy trong ca khúc “Be OK”.

Thưởng thức "Be OK' qua giọng ca của April Ivy:

