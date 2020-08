Tân binh TREASURE tung video "nhá hàng" vũ đạo cho ca khúc debut khiến fan đứng ngồi không yên

Chỉ còn 2 ngày nữa trước khi ra mắt chính thức, nhóm nhạc TREASURE đã chính thức tiết lộ clip giới thiệu vũ đạo cho ca khúc debut mang tên "Boy". Đồng thời các thành viên cũng có cơ hội được chia sẻ chi tiết một số ấn tượng đầu tiên của các thành viên về vũ đạo cho ca khúc này cũng như suy nghĩ chung của họ về cách để thể hiện phần nhảy được tốt nhất.

Những hình ảnh đầu tiên về ca khúc Boy và phần vũ đạo cực đỉnh.





Một thành viên nhận xét: "Tôi nghĩ rằng vũ đạo cho ca khúc 'Boy' là những bước nhảy khó nhất mà tôi từng thực hiện". Một người khác nói thêm: "Khi chúng tôi lần đầu tiên nhận được vũ đạo 'Boy', tất cả các thành viên và tôi đều thấy yêu thích nó ngay lập tức dù chúng khá phức tạp". Một thành viên khác phản ánh: "Mặc dù một phần trong tôi rất lo lắng, tôi cảm thấy rằng không cần phải sợ hãi khi tôi ở cùng với các thành viên còn lại".

Vũ đạo của Boy cực cuốn hút nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.

Có thể thấy ca khúc "BOY" có vũ đạo mạnh mẽ, đồng đều, đòi hỏi sự kết hợp ăn ý của các thành viên. Quân số đông đảo của TREASURE cũng là lợi thế để tạo nên đội hình hoành tráng khi thực hiện các bước nhảy. 1 đại diện của YG từng tuyên bố rằng TREASURE sẽ ra mắt với âm nhạc mạnh mẽ nhất trong số những nghệ sĩ trực thuộc công ty. Nhóm cũng có những sân khấu thể hiện vũ đạo đồng đều và mạnh mẽ chưa từng có tại YG. Những gì 12 chàng trai thể hiện trong trailer của ca khúc "BOY" đã phần nào cho thấy điều này, qua đó người hâm mộ càng thêm háo hức trước màn debut đang tới rất gần của họ.

Những lời khen dành cho TREASURE đều không ngoa chút nào.

Trước khi có video vũ đạp, nhiều người tỏ ra nghi ngờ trước những lời "đường mật", "tâng bốc" mà đại diện YG Entertainment dành cho "tân binh gà cưng" TREASURE. Tuy nhiên ngay sau khi xem những bước nhảy mạnh mẽ đầy nội lực của dàn em út nhà YG, không ai có thể phủ nhận nhóm đã thực sự chăm chỉ tập luyện và đã sẵn sàng đem 100% năng lượng của mình tới khán giả vào ngày debut sắp tới.

TREASURE đã đạt những thành tích khủng ngay từ trước khi ra mắt.

TREASURE sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7/8. Theo YG, single album "THE FIRST STEP : CHAPTER ONE" đã cán mốc 150 nghìn bản đặt trước, khiến công ty phải sản xuất thêm đĩa nhạc. Thành tích này giúp TREASURE trở thành tân binh bán chạy nhất năm 2020 dù còn chưa tới ngày debut.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ