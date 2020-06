Cựu học sinh về trường sát hại hiệu phó, đâm 5 người bị thương

Theo giới chức Slovakia, nước này vừa xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học khiến 6 người thương vong. Các nạn nhân gồm 1 hiệu phó, 1 giáo viên, 2 học sinh và 2 nhân viên cảnh sát.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ tấn công diễn ra vào ngày 11/6 tại một trường tiểu học ở thị trấn Vrutky (miền Bắc Slovakia), cách thủ đô Bratislava khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Kẻ tấn công là một người từng theo học tại ngôi trường này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học. Ảnh: spectator.sme.sk

Được biết hung thủ là một nam thanh niên 22 tuổi. Đối tượng này đã phá vỡ cửa kính để đột nhập vào trường.

Với con dao mang theo mình, nam thanh niên đã gây ra vụ tấn công khiến cho 1 hiệu phó thiệt mạng. Các nhân viên trong trường đã cố ngăn chặn đối tượng tuy nhiên không thể ngăn tên này dùng dao tấn công người khác.

Sau hành vi đâm chém điên loạn, nam thanh niên đã rời hiện trường và bị cảnh sát bắn hạ khi đang bỏ trốn.

Bộ Nội vụ nước này thông báo, 5 nạn nhân bị thương sau vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học là: 1 giáo viên, 2 học sinh của trường đều bị thương nặng và 2 thành viên của lực lượng cảnh sát bị thương nhẹ. Hiện giáo viên và những học sinh bị thương nặng đều đã qua cơn nguy kịch.

Tổng thống Zuzana Caputova, Thủ tướng Igor Matovic đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao gây chấn động này.

Hung thủ đã bị tiêu diệt nên lực lượng chức năng chưa thể làm rõ động cơ đằng sau vụ tấn công tại trường tiểu học này.

Vụ tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc

Cách đây không lâu, một trường học ở Quảng Tây, Trung Quốc cũng đã xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến 39 học sinh và nhân viên bị thương. Hung thủ gây ra vụ tấn công kinh hoàng này chính là một nhân viên bảo vệ của trường học đã. Trong vài năm gần đây, một số vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại các trường học của nước này.

