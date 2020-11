Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà: Loạt ảnh đời thường 'xinh xỉu' khiến người xem lụi tim

Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Xuất sắc vượt qua 34 thí sinh khác, người đẹp Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245 đã chinh phục được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Tối 20/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra tại

Khoảnh khắc được xứng tên, Đỗ Thị Hà đã bật khóc vì hạnh phúc và xúc động. Cô là người đẹp được đánh giá cao từ những vòng ngoài. Không chỉ chinh phục ngôi hậu, người đẹp sinh năm 2001 còn nhận giải thưởng Người đẹp truyền thông và từng góp mặt trong top 5 của hai giải thưởng gồm: Người đẹp biển và Người đẹp thời trang.

Với chiến thắng của mình, Đỗ Thị Hà đã nhận được giải thưởng 350 triệu đồng cùng với vương miện, quyền trượng và ghế đăng quang. Giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời, Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng đầy xinh đẹp, tinh khôi.

Người đẹp đến từ Thanh Hóa có chiều cao 1m75 ấn tượng, số đo 3 vòng là 86-60-93. Nhờ số đo hình thể cực đỉnh cùng đôi chân dài khủng nhất cuộc thi năm nay (1,11m), Đỗ Thị Hà đã ghi tên mình vào danh sách những đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện.

Trong phần thi ứng xử của mình, khi nhận được câu hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn nghĩ mình có trở thành hình mẫu của giới trẻ không?" thì Đỗ Thị Hà đáp: "Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ nếu không phải là hình mẫu của giới trẻ, tôi cũng phải luôn truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó".



Được biết, sinh viên lớp Luật kinh doanh K61, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thuộc trường Đại học Kinh tế quốc dân. Với nụ cười tươi tắn, Đỗ Thị Hà có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện. Đỗ Thị Hà năm nay 19 tuổi, cô hiện đang là Được biết,

tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trở thành tâm điểm chú ý. Những hình ảnh đời thường khi cô đi học, mặc áo dài trắng, áo tập quân sự hay những bức ảnh đi chơi, selfie cũng được mọi người yêu thích, chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội

Sau khi đăng quang,

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc tới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà | VTV 24

Theo TN/SKCĐ