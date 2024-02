Tân Hoàng Minh bị dừng làm thủ tục hải quan tại TP.HCM

Từ ngày 31/1, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại TP.HCM do nợ thuế gần 160 tỷ đồng.

Agribank gần đây liên tục rao bán các khoản nợ để thu hồi 1.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan. Ảnh: Việt Linh.

Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo đó, cơ quan quản lý cho biết Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền 159,5 tỷ đồng.

Quyết định cưỡng chế này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 31/1 và hết hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước. Trước đó, đầu tháng 9/2022, doanh nghiệp này cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng.

Liên quan tới các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, thời gian qua, Ngân hàng Agribank liên tục rao bán các khoản nợ để thu hồi 1.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan. Nhiều khoản nợ trong số này đã được rao bán tới lần thứ 4-5 nhưng vẫn bất thành.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và một số người tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Ông Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.