Tận hưởng kì nghỉ dưỡng `chanh sả` ở villa xịn xò phong cách Địa Trung Hải giữa lòng Hội An

Hội An đi hoài không chán nổi, thế nhưng đã bao giờ bạn có dịp tận hưởng kì nghỉ dưỡng "chanh sả" ở villa xịn xò chưa...

Hội An vẫn luôn là một điểm đến được khách du lịch trong nước và quốc tế lựa chọn ghé thăm ở bất kì thời điểm nào trong năm. Với vẻ đẹp an yên, tĩnh lặng, nét cổ kính xưa cũ, Hội An đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người. Nếu đã nhiều lần tới đây du lịch khám phá, sao bạn không một lần trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thỏa thích ở khu villa xịn xò phong cách Địa Trung Hải giữa lòng Hội An nhỉ...

Chị Thảo Vi cùng nhóm bạn đã nhiều lần quay trở lại tham quan Hội An, tuy nhiên lần này chị quyết định thuê phòng tại khu villa The Mansion để thỏa sức nghỉ ngơi, sống ảo. Nhóm bạn không chọn book phòng Alex có bể bơi riêng mà lựa chọn thuê phòng family với 2 giường, giá sale chỉ còn khoảng 1tr5/đêm mà rất đáng tiền.

The Mansion đưa du khách tới ốc đảo thiên đường nhiệt đới, tận hưởng thiên nhiên trong lành. Khu villa hạng sang này nằm cách trung tâm phố cổ chỉ khoảng 2km, dựa trên câu chuyện về gia đình chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự này. Với không gian nghỉ dưỡng tiện nghi và phong cách ốc đảo nhiệt đới xen lẫn nét Á Đông, khu villa này có tới cả trăm chỗ sống ảo đẹp hết nấc.

Chị Thảo Vi gợi ý mọi người có thể check-in sống ảo ngay ở khu cổng Mansion hay cầu thang, thậm chí ngay cả phòng nghỉ cũng có view đẹp hết nấc. Nếu muốn có chùm ảnh sexy quyến rũ bên hồ bơi xanh ngắt, bạn có thể đặt set floating breakfast như nhóm bạn của Thảo Vi để vừa tận hưởng, vừa vui chơi. Mỗi set như vậy có giá khoảng 500k cho khay tròn, 700k cho khay lớn, tuy nhiên nếu đặt phòng Alex thì sẽ có sẵn set ăn sáng sang chảnh như vậy.

Bên cạnh sống ảo bên trong khách sạn thì Hội An cũng có vô số địa điểm check-in đẹp mê hồn. Nếu có dịp ghé thăm, đừng bỏ qua cơ hội đạp xe quanh phố cổ, nhìn ngắm những dãy nhà cổ san sát nhau dưới chùm hoa giấy rực rỡ và lắng nghe tiếng nhạc du dương. Du khách cũng có thể ngồi thuyền trên sông Hoài, đi tới phố Tây bên kia phố cổ để nghe nhạc, uống rượu "chill chill". Nếu dư dả thời gian hơn thì các bạn có thể ra biển chơi, hoặc là đi biển Cửa Đại hoặc là phi xe tới Đà Nẵng tắm biển thỏa thích...

Hội An cũng là thiên đường ẩm thực ngon bổ rẻ cho những "thực thần" khám phá, với vô vàn món ăn hấp dẫn. Từ bánh mì Phượng thần thánh, cơm gà bà Nga, nem lụi hay mì quảng, cao lầu, nước mót,... du khách tha hồ thỏa sức thưởng thức những Món ăn ngon lành, thơm nức mũi. Ngoài ra, ở Hội An cũng có vô số những quán cafe tầng thượng với view đẹp hết nấc, nếu có dịp ghé thăm du khách nên tới một trong những địa điểm này để thưởng ngoạn và nhâm nhi cà phê...

Trong thời gian nghỉ dưỡng tại khu villa cao cấp này, chị Thảo Vi cũng những người bạn đã có những trải nghiệm khó quên. Sau cùng nhóm bạn chỉ tốn khoảng 8tr/người, quá rẻ so với 2N1Đ nghỉ ngơi thỏa thích ở villa cao cấp, ăn uống tẹt ga ở Hội An và mua đủ thứ về làm quà. Chị Vi chia sẻ bản thân cảm thấy hơi tiếc vì thời gian ở đây quá ngắn, nếu có thêm thời gian nhất định sẽ nghỉ dưỡng và thăm thú Hội An nhiều hơn. Thảo Vi cũng dành lời khuyên nhủ tới những người bạn cũng đam mê du lịch rằng nên nhớ: "Chụp ảnh cho nhanh, bỏ điện thoại xuống và tập trung vào người bên cạnh, bởi mục đích của du lịch là tận hưởng cuộc sống"...

Theo Linh Chi/SKCĐ