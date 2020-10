Tang lễ cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức như thế nào?

(xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) lên Bộ Quốc phòng. Theo đó, Ban tổ chức lễ tang gồm 16 người và 21 người giúp việc. Theo Zing , Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo kế hoạch tổ chức lễ tang cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 lên Bộ Quốc phòng. Theo đó, Ban tổ chức lễ tang gồm 16 người và 21 người giúp việc.

Kế hoạch cho thấy, sau khi nhập liệm vào vào lúc 21h ngày 16/10, lễ cầu siêu vào lúc 18h ngày 17/10 thì lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h-11h ngày 18/10. Bên cạnh đó, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 11h-12h ngày 18/10.

Từ 12h đến 13h sẽ tổ chức lễ di quan. Tang lễ của các quân nhân sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Sau đó, linh cữu các cán bộ chiến sĩ sẽ được đưa về địa phương để gia đình tổ chức mai táng.

Trong quá trình tổ chức lễ tang, gia đình các liệt sĩ sẽ nhận được sự phối hợp và giúp đỡ chặt chẽ của cơ quan quân sự cũng như các cấp ủy và chính quyền địa phương.





Lễ tang của 11 quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội; trong khi đó hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Tuổi Trẻ dẫn lại thông tin từ Thượng tướng Đỗ Căn - phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị cho biết đã nhất trí cao với kế hoạch tổ chức tang lễ cho 13 cán bộ và yêu cầu ban tổ chức lễ tang tiến hành chu đáo, trang trọng nhất.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hy sinh ngày 13/10 trên đường cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Cụ thể, ngày 16/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kí quyết định về việc truy tặng Huân chương dũng cảm cho hai cán bộ tham gia đoàn cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 và tử vong do sạt lở tại tiểu khu 67 ngày 13/10 là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch huyện Phong Điền và ông Phạm Văn Hướng - Trưởng phòng thông tin - truyền thông, Cổng thông tin điện tử Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cũng trong ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ