Tang lễ cho 22 quân nhân trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị được tổ chức khi nào?

Liên quan đến vụ 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị ngày 18/10, theo VnExpress ngày 19/10 vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các quân nhân.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng mong các gia đình , người thân của 22 quân nhân nén đau thương mất mát để cùng đồng lòng, chung sức vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống và đóng góp công sức mình xây dựng quê hương đất nước.



Theo thông tin từ PLO, sáng 19/10, đoàn xe chở thi thể của 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 đã được đưa về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Mới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa ban hành Kế hoạch số 2459 về việc: “Tổ chức Lễ tang các đồng chí hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.

Theo đó, lễ viếng sẽ bắt đầu từ lúc 7h đến 10h ngày 22/10, lễ truy điệu và di quan sẽ là từ 10h đến 11h cùng ngày. Ngoài ra, lễ an táng được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương và theo nguyện vọng từng gia đình.

Bên cạnh đó, ban tổ chức tang lễ gồm 12 người, trong đó có Thiếu tường Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng ban và ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm phó ban tang lễ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Phòng Công tác quần chúng động viên, thăm hỏi các gia đình thân nhân, hoàn thiện thủ tục đề nghị phong tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các quân nhân hi sinh.



Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 18/10, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị).



Đến 14h35 ngày 19/10, sau thời gian nỗ lực hết mình, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 bị sạt lở núi vùi lấp đã được tìm thấy và đưa về thành phố Đông Hà.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Truy thăng quân hàm 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ