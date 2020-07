Tang lễ NSƯT Hoàng Yến: Con cháu đưa tiễn trong sự tiếc thương

Trên trang facebook cá nhân, người cháu của NSƯT Hoàng Yến chia sẻ về sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ: “Cả nhà vô cùng buồn bã, bàng hoàng và thương xót khi bà qua đời đột ngột”. Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, NSƯT Hoàng Yến đã qua đời tại nhà riêng vào chiều ngày 4/7, sau nhiều ngày Sức Khỏe giảm sút nghiêm trọng. NSƯT Hoàng Yến hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho người thân và khán giả.Trên trang facebook cá nhân, người cháu của NSƯT Hoàng Yến chia sẻ về sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ: “Cả nhà vô cùng buồn bã, bàng hoàng và thương xót khi bà qua đời đột ngột”.

Theo đó, lễ viếng NSƯT Hoàng Yến bắt đầu vào lúc 9h30 sáng 9/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Tiếp theo, lễ truy điệu NSƯT Hoàng Yến cũng diễn ra vào lúc 10h45 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ.

Được biết, NSƯT Hoàng Yến được an táng luôn trong ngày 9/7 ở quê nhà của mình là phường Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm 9/7, gia đinh và con cháu của cố nghệ sĩ đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để chuẩn bị cho lễ viếng. Hầu hết mọi người đều rất đau lòng, dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của người thân mà mình yêu thương nhất.





NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội. Bà là một trong những diễn viên cạo cội của làng điện ảnh miền Bắc. Bà từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Thế nhưng, ấn tượng mạnh nhất bà để lại cho khán giả là vai diễn bà Vi trong bộ phim “Của để dành”.



Nữ Nữ nghệ sĩ đã có gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, quen thuộc với khán giả miền Bắc qua các bộ phim do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất. Bà gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài phúc hậu và hiền lành. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cố nghệ sĩ Hoàng Yến còn có cuộc sống viên mãn.

Những hình ảnh trong tang lễ NSƯT Hoàng Yến. Ảnh: Afamily.

Sau khi về hưu, bà sống hạnh phúc bên con cháu. Bà cũng hạn chế tham gia phim ảnh do muốn có thời gian bên con cháu và lý do sức khỏe. Những năm gần đây, bà yếu đi nhiều do tuổi già. Thời gian rảnh rỗi nghệ sĩ Hoàng Yến thường đi bộ, tập thể dục , đọc sách.

Your browser does not support HTML5 video.

Phân đoạn đáng nhớ nhất của NSƯT Hoàng Yến trong "Của để dành"



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ