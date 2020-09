MXH xôn xao khi Tăng Nhật Tuệ bất ngờ tố 1 nam ca sĩ tự ý rời nhóm vì làm bạn gái có bầu

Your browser does not support HTML5 video.

Ngọc Trinh mặc trang phục khoét sâu táo bạo quẩy tưng bừng ăn mừng Instagram đạt 5 triệu follow

Tối ngày 31/8 Ngọc Trinh đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng mừng sự kiện cô đạt được 5 triệu follow trên Instagram. Cô diện một chiếc váy sequin hồng với những đường cắt sâu táo bạo nhưng vẫn quẩy rất sung.