Cách tạo ảnh đại diện chuẩn phong cách Among Us `phá đảo` mạng xã hội

Trong thời gian gần đây, không thể không phủ nhận trò chơi "hot" nhất mạng xã hội chính là Among Us . Trò chơi gây ấn tượng mạnh bởi đồ họa đơn giản nhưng dễ thương, lối chơi quen thuộc nhưng vẫn không kém phần gay cấn.

Vào mỗi trận game, người chơi có thể tạo nhân vật Among Us theo cách mà mình thích khi ấn vào chiếc máy tính (Customize) ở giữa phòng chờ. Thế nhưng không phải trang phục hay thú cưng (pet) nào trong đây người chơi cũng có thể lựa chọn bởi nhà phát hành yêu cầu người chơi phải trả tiền để có thể sử dụng chúng.





Do đó, người chơi có thể truy cập vào trang web Avatar Maker để tạo ảnh đại diện Among Us theo ý thích của mình. Nhờ vậy người chơi vừa có thể tạo avatar Facebook theo ý thích, vừa có thể sáng tạo trang phục cho nhân vật trước khi bỏ tiền mua skin trong trò chơi.

Đầu tiên, người chơi cần truy cập vào link web tạo Avatar Among Us. Sau đó hãy lựa chọn phông nền (Background) theo ý thích của mình. Tiếp đó, bạn có thể lựa chọn Skin (màu sắc) cho nhân vật Among Us, lưu ý là chỉ có những màu cơ bản đã xuất hiện trong game.



Mục thứ 3 là phụ kiện tóc, với rất nhiều lựa chọn phong phú và dễ thương cho người dùng chọn lựa. Tiếp đó là trang phục, nơi người chơi có thể lựa chọn cho nhân vật những "bộ cánh" sang trọng, thời thượng.

Một trong những điểm đặc biệt của Among Us là những con thú cưng (pet) tí hon đi theo sau nhân vật của người chơi. Đó có thể là một phi hành gia tí hon - thường được người chơi đùa là "các con" hoặc chú chó 1 mắt dễ thương. Sau khi lựa chọn xong, bạn hãy nhấn chọn Download để tải ảnh xuống, kích thước ảnh đã được đặt sẵn là 600x600, rất phù hợp để dùng làm ảnh đại diện Facebook.

Hiện trò chơi đang được bán trên hệ thống Steam với giá khoảng 100.000 đồng và được tải miễn phí trên HĐH iOS và Android. Người dùng có thể vào trang Avatar Maker Among Us để tạo ảnh đại diện Facebook phong cách Among Us như ý.

Phản ứng của các "pet" khi Crewmate bị Imposter sát hại

Theo Linh Chi/SKCĐ