Cách tạo hình con thỏ và con chuột bằng quả bưởi bày mâm cỗ Trung thu cực đỉnh

Các mẹ tham khảo Cách làm con thỏ và con chuột bằng quả bưởi cực ngộ nghĩnh dễ làm để bày biện mâm cỗ Trung thu khiến bé nào cũng thích thú.



Tạo hình con thỏ bằng quả bưởi



Chuẩn bị: Chuẩn bị: Quả bưởi không quá tròn, có phần đầu thon hơi nhọn để tạo hình đẹp nhất. Chuẩn bị vài hạt nhãn để trang trí. Dụng cụ gồm dao nhọn, kéo, tăm...



Bước 1: Dùng bút lông vẽ các nét định hình khuôn mặt chú thỏ trên vỏ quả bưởi. Sau đó dùng dao nhọn gọt bỏ một phần lớp vỏ bưởi để tạo khuôn mặt cho chú thỏ.

Bước 2: Dùng dao nhọn nạo thêm một lớp cùi mỏng, để lại phần giữa để tạo hình 2 chiếc răng nanh dài trước miệng chú thỏ.

Bước 3: Dùng đầu dao nhọn khoét 2 lỗ tròn nhỏ tại vị trí phía chính giữa miệng. Sau đó, gắn 2 hạt nhãn vào 2 lỗ tròn trên để tạo 2 con mắt.



Bước 4: Tiếp tục khoét 1 lỗ tròn nhỏ và gắn thêm 1 hạt nhãn nhỏ hơn vào để tạo hình lỗ mũi.

Bước 5: Dùng 6 que tăm nhọn xiên qua xung quanh tạo hình những chiếc ria mép ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Bước 6: Xoay mặt sau quả bưởi lại, dùng dao nhỏ gọt lấy 2 miếng vỏ bưởi mỏng tạo hình elip để làm tai thỏ.



Bước 7: Dùng dao tạo 2 khe hẹp nhỏ 2 bên phía trên đầu quả bưởi, sau đó ghép 2 miếng vỏ bưởi ở trên vào để tạo hình tai thỏ.

Tạo hình con chuột bằng quả bưởi

Vẫn chọn quả bưởi có phần đầu thon. Chuẩn bị dụng cụ: Bút lông, dao nhọn, tăm tre, hạt nhãn.

Bước 1: Dùng bút lông vẽ 2 hình tròn bé trên đầu làm vị trí của mắt và hình tròn to như hình ở phần bụng.

Bước 2: Dùng dao nhọn khoét xung quanh theo đường vẽ sau đó gọt bỏ để lộ phần cùi trắng để tạo hình cho mắt, mồm.

Bước 3: Gọt phần vỏ cắt ra từ bụng được tận dụng để làm tai

Bước 4: Cắt đôi hạt nhãn để tạo hình mắt, mũi rồi dùng tăm nhọn để cố định trên quả bưởi

Bước 5: Dùng bút lông đánh dấu đầu khía tai. Dùng mũi dao nhọn khoét đường sâu sau đó gắn tai

Bước 6: Cuối cùng dùng tăm gắn thành râu của bé chuột

Theo Hà Ly/SKCĐ